Οικονομία

Χατζηδάκης: Σύνδεση ταμειακών μηχανών με POS έως τις αρχές του 2024

Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι σημαία μας, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών .

-

«Θα προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, μέτρα και ψηφιακά εργαλεία, τα οποία θα ακούσετε το Σάββατο στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, και όχι με ευχολόγια. Αποτελεί και δική μου προσωπική πρόκληση -και αυτήν την τετραετία θα είναι η βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Θέλω να το ακούσουν πρωτίστως όσοι φοροδιαφεύγουν ότι εννοούμε απολύτως όλα όσα λέμε: Τα ψηφιακά εργαλεία δεν είναι δεξιά, αριστερά ή κεντρώα, θα μας επιτρέψουν να κάνουμε πολύ σημαντικά βήματα και σε λίγους μήνες, όχι σε πέντε τέρμινα, θα έχουμε να δείξουμε πολύ συγκεκριμένα δείγματα γραφής. Σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, η οποία ήδη το καλοκαίρι κινήθηκε με συγκεκριμένους ελέγχους και περισσότερους ελέγχους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

Τις επισημάνσεις αυτές έκανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο με το οποίο ενσωματώνεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2021/514 για τις ψηφιακές πλατφόρμες.

«Οι πολίτες», προσέθεσε, «έχουν βαρεθεί τα μεγάλα λόγια, θέλουν βουλευτές και υπουργούς που ασχολούνται με το συγκεκριμένο, προτείνουν λύσεις και οδηγούν τον τόπο σε αποτελέσματα. Αυτό ζητά από εμάς ο ελληνικός λαός, να είμαστε μια κυβέρνηση σοβαρή, μετρημένη και αποτελεσματική. Ακολουθώντας έναν δρόμο ευρωπαϊκό, σύγχρονο και κοινής λογικής, με πορεία προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, θα τα καταφέρουμε. Και ειδικά στο ζήτημα της φοροδιαφυγής είμαστε όχι μόνο αποφασισμένοι αλλά και καταδικασμένοι να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε».

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, καθώς επιδιώκει τρία πράγματα:

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών για τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος. «Υπενθυμίζω ότι λόγω των προσπαθειών που έγιναν από το 2019 είχαμε περιορισμό του λεγόμενου κενού ΦΠΑ περίπου στο μισό. Δεν το λες και λίγο, αλλά η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί», τόνισε.

Συλλογή πληροφοριών για συναλλαγές που γίνονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. «Η κυβέρνηση, ανεξάρτητα από την ευρωπαϊκή Οδηγία, είχε προχωρήσει σε αυτήν την κατεύθυνση τα προηγούμενα χρόνια και για αυτό ήδη μπορούμε να εισπράττουμε ετησίως περί τα 600 εκατ. ευρώ από αυτές τις πλατφόρμες ενώ προηγουμένως εισπράτταμε 60. Γεγονός που δείχνει και το μέγεθος της φοροδιαφυγής», ανέφερε ο υπουργός, επισημαίνοντας τις ποινές που προβλέπει το νομοσχέδιο για όσους δεν συνεργάζονται: πρόστιμα έως 500.000 ευρώ και διακοπή παρουσίας τους στην αγορά για τις πλατφόρμες, κλείσιμο του λογαριασμού, παρακράτηση πληρωμών και πρόστιμα για τους χρήστες. Υπογράμμισε δε ότι η κυβέρνηση θα αναλάβει πρόσθετη πρωτοβουλία για τον τρόπο φορολόγησης των εσόδων από τη συγκεκριμένη αγορά, επιδιώκοντας αφενός να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός και αφετέρου να μην υπονομευθεί με υπερβολικά μέτρα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων η οποία καλύπτει σημαντικές τουριστικές ανάγκες της χώρας.

Επιτάχυνση της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές η οποία -τόνισε ο κ. Χατζηδάκης- είναι η «ναυαρχίδα» των ρυθμίσεων για τη φοροδιαφυγή ενώ αποτελεί και αυτοδέσμευση της κυβέρνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. «Το λέω προς όλους τους ενδιαφερόμενους, για να γνωρίζουν ότι δεν έχουμε κανένα περιθώριο ελαστικότητας. Θα κάνουμε ό,τι περνάει και δεν περνάει από το χέρι μας ώστε η διασύνδεση να ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2024 διότι εκτός των άλλων η χώρα θα χάσει χρήματα αν δεν συνδεθούν», είπε. Υπογράμμισε επίσης τις ποινές που προβλέπονται για τους παραβάτες: πρόστιμα έως 200.000 ευρώ για τους παρόχους POS και έως 10.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που έχουν ακατάλληλα POS.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε εξάλλου ιδιαίτερη αναφορά στις ρυθμίσεις για το ΤΑΙΠΕΔ, απαντώντας στις σχετικές αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Ειδικότερα:

Για τον προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σημείωσε ότι οι ίδιοι οι δικαστές του Συνεδρίου μέσω της Ένωσης τους τοποθετήθηκαν θετικά μέσω υπομνήματος τονίζοντας ότι ο έλεγχος αυτός δεν επιβάλλεται από το Σύνταγμα. «Δεν επιβάλλεται αλλά εμείς το κάνουμε. Θέλετε να επιστρέψουμε στο προηγούμενο καθεστώς;» διερωτήθηκε.

Για τη δυνατότητα του ΤΑΙΠΕΔ να προχωρά σε κινήσεις μέσω του Χρηματιστηρίου: είναι μια οριζόντια ρύθμιση με στόχο να έχει το ΤΑΙΠΕΔ περισσότερα όπλα, μεγαλύτερη ευελιξία και να εξασφαλίζεται μεγιστοποίηση του οφέλους για το Δημόσιο. Απευθυνόμενος ιδιαίτερα προς τον ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός έθεσε το ερώτημα: «Η ΔΕΗ όταν ήσασταν κυβέρνηση δεν ήταν στο ΤΑΙΠΕΔ και στο Χρηματιστήριο; Η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ το ίδιο; Για τα ΕΛΠΕ που λέτε ότι θα μειώσει η κυβέρνηση τη συμμετοχή του Δημοσίου, εσείς δεν ξεκινήσατε το 2018-2019 πρωτοβουλία για μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου; Δεν ήταν αυτό αποκρατικοποίηση; Τώρα σας πείραξε η ιδέα; Αναρωτιέμαι αν είμαστε στην ίδια χώρα και αν είστε το ίδιο κόμμα. Ελπίζω, όταν εκλέξετε αρχηγό θα επανέλθετε σε πιο κανονικά επίπεδα, αν και πάντοτε ρέπετε προς την υπερβολή και τη δημαγωγία».

