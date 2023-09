Κόσμος

Κακοκαιρία - Ισπανία: Νεκροί, αγνοούμενοι και αποκλεισμένοι στις στέγες των σπιτιών τους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για την χειρότερη κακοκαιρία του έτους.

-

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ αγνοείται η τύχη άλλων δύο μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες χθες, Κυριακή, και σήμερα το πρωί στην κεντρική Ισπανία, με αποτέλεσμα να κλείσουν δρόμοι και να διακοπεί η λειτουργία γραμμών του μετρό καθώς και να ματαιωθούν δρομολόγια αμαξοστοιχιών υψηλής ταχύτητας.

Ελικόπτερα εστάλησαν για να διασώσουν ανθρώπους που αναζήτησαν καταφύγιο στις στέγες των σπιτιών τους στην περιοχή του Τολέδο, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, ανακοίνωσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η ξαφνική νεροποντή μετέτρεψε δρόμους σε χειμάρρους λάσπης που παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους σκουπιδιών στις περιφέρειες της Μαδρίτης, της Καστίλλης-Λα-Μάντσα, της Καταλονίας και της Βαλένθια. Σε πολλές περιοχές έπεσε επίσης χαλάζι.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ύπαιθρο γύρω από το Τολέδο, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Έβρεχε συνεχώς και φοβηθήκαμε λίγο, όμως ήμασταν μέσα στο σπίτι και ήμασταν ασφαλείς», είπε η Ιζαμπέλα Στιούαρτ, αμερικανίδα ιεραπόστολος που ζει στο Τολέδο.

Ένας άλλος κάτοικος του Τολέδο, ο Ρούμπεν Γκονθάλεθ, είπε: «Ζω τέσσερα τετράγωνα μακρύτερα και ήταν πολύ έντονο. Όλα είναι πλημμυρισμένα. Είναι κάτι τρελό».

Στην περιφέρεια της Μαδρίτης, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισαν σχεδόν 1.200 περιστατικά στη διάρκεια της νύκτας και πυροσβέστες και αστυνομικοί διεξάγουν έρευνες για έναν άνδρα στην αγροτική περιοχή Αλντέα ντε Φρέσνο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η τύχη του άνδρα αγνοείται αφού το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μαζί με τον 10χρονο γιό του, παρασύρθηκε από τα ύδατα του ποταμού Αλμπέρτσε που υπερχείλισε.

«Ο ανήλικος διασώθηκε αφού σκαρφάλωσε σε ένα δένδρο», ανακοίνωσαν οι αρχές της Μαδρίτης. Η μητέρα του και η αδελφή του, οι οποίες βρίσκονταν επίσης μέσα στο όχημα, είχαν διασωθεί λίγο νωρίτερα.

Η τύχη ενός 84χρονου αγνοείται επίσης στην περιοχή Βιγιαμάντα, δυτικά της Μαδρίτης, αφού παρασύρθηκε από χείμαρρο νερού και λάσπης.

Δρόμοι στην περιφέρεια της Μαδρίτης έχουν κλείσει καθώς έξι γέφυρες έχουν καταρρεύσει από την πίεση των υδάτων που υπερχείλισαν.

Η ένταση των βροχοπτώσεων έχει κάπως μειωθεί σήμερα και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μείωσε το επίπεδο του συναγερμού στο κίτρινο, από το πορτοκαλί και το κόκκινο που ήταν χθες, Κυριακή, σε επτά περιφέρειες, μεταξύ των οποίων εκείνες της Μαδρίτης, της Καστίλλης-Λα-Μάντσα, της Καταλονίας, των Βαλεαρίδων νήσων και της Χώρας των Βάσκων.

Γραμμές του μετρό παρέμεναν κλειστές σήμερα το πρωί στο κέντρο της Μαδρίτης, αν και τα δρομολόγια επαναλήφθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης στη διάρκεια του πρωινού και γύρω στο μεσημέρι παρέμεναν κλειστοί μόνο λίγοι σταθμοί κοντά στον ποταμό Μανθανάρες, ανέφερε σε δήλωσή της η εταιρεία που διαχειρίζεται το μετρό της Μαδρίτης.

Μερικά δρομολόγια τρένων υψηλής ταχύτητας ανάμεσα στη Μαδρίτη και τη νότια περιφέρεια της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, επαναλήφθηκαν αργότερα σήμερα, όμως τα τρένα κινούνται με ταχύτητες χαμηλότερες των συνηθισμένων.

Ειδήσεις σήμερα

Ο Πάνος Καμμένος τραγουδά “Πότε θα κάνει ξαστεριά” (βίντεο)

Κορινθιακός: Κολύμπησε 131 χλμ και κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ (εικόνες)

Κοινωνικός τουρισμός: Ξεκινά η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων