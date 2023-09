Καιρός

“Επέλαση” της κακοκαιρίας “Daniel” την Τρίτη

Που και πότε αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τρίτη σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στους νομούς Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής), τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως στους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας), την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, κατά περιόδους στην Αττική και τη δυτική Κρήτη και από το μεσημέρι έως το βράδυ στις δυτικές Κυκλάδες και τα νησιά του βόρειου Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και θα φθάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 25 με 27 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα κατά τόπους τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα περιλαμβάνει νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά περιόδους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου.





Στην Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρος θα ποικίλει ανάλογα με την περιοχή. Στη Θράκη θα περιλαμβάνει νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και πρόσκαιρα το βράδυ θα σταματήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στους νομούς Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής) και από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στα νησιά του βορείου Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα θαλάσσια παραθαλάσσια 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασί αθα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες έως το απόγευμα θα είναι κατά περιόδους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερομοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βΒορειοανατολικοί 4 με 5 και στα βόρεια 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη ο καιρός θα πειρλαμβάνει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη δυτική Κρήτη, κατά περιόδους, και στα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ, θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Στην ανατολική νησιωτική χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως στους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας και κατά περιόδους στο νομό Αττικής), την Εύβοια (κυρίως τη βόρεια), την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και κατά περιόδους στη δυτική και νότια Κρήτη. Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν εκτός από τις περιοχές της Θεσσαλίας, των Σποράδων και της βόρειας Εύβοιας. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φθάσει στα βορειοδυτικά τους 23 με 25 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στα νησιά τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

