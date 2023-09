Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Κικίλιας: Ακραίο φαινόμενο, απαιτεί προσοχή από όλους

Σε ποια ζητήματα επέστησε την προσοχή αυτοίκησης και πολιτών ώτε να μη δημιουργηθούν εστίες καταστροφών.

Την ιδιαίτερη προσοχή όλων λόγω της κακοκαιρίας Daniel ζήτησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, έπειτα από την έκτακτη σύσκεψη με επιχειρησιακούς και υπηρεσιακούς φορείς με θέμα τα επικείμενα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι «σύμφωνα με τους μετεωρολόγους πρόκειται για ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο» και προσέθεσε ότι «απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Φορείς και πολίτες». Ακόμη επισήμανε ότι «ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δώσουν Δήμοι και Περιφέρειες στο πεδίο του καθαρισμού των οικοπέδων, των ρεμάτων, των φρεατίων».

Αναλυτικά ο κ. Κικίλιας δήλωσε:

«Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η κακοκαιρία Daniel θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ και θα διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες. Θα πλήξει με μεγάλα ύψη βροχής, την Θεσσαλία, την Πιερία, τις Σποράδες, την Βόρεια Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες που θα έχουν πολύ μεγάλη ένταση και διάρκεια και ως εκ τούτου μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους μας πρόκειται για ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Φορείς και πολίτες. Ως Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχουμε ενημερώσει όλους τους δήμους και όλες τις περιφέρειες ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δώσουν Δήμοι και Περιφέρειες στο πεδίο του καθαρισμού των οικοπέδων, των ρεμάτων, των φρεατίων. Τέλος, αναφορικά με τον Έβρο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα ενεργό μέτωπο, είμαστε σε επιφυλακή και εγρήγορση και η μάχη προφανώς συνεχίζεται.»





