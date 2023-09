Κοινωνία

Βία ανηλίκων - Μοσχάτο: Πιτσιρικάδες πετούσαν πράγματα από ταράτσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κατάερε η Αστυνομία να μπει στο κτήριο και να εντοπίσει τους νεαρούς που αποτέλεσαν δημόσιο κίνδυνο.

-

Συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης 31 Αυγούστου στο Μοσχάτο, τρεις ημεδαποί, δύο απ' αυτούς 15 και ένας16 ετών, και ένας αλλοδαπός 14 ετών, κατηγορούμενοι για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι ανήλικοι ανέβηκαν σε ταράτσα ιδιωτικού εγκαταλελειμμένου κτηρίου και πέταγαν αντικείμενα, όπως πλακάκια, πέτρες, παλιά κλιματιστικά, παλιές τηλεοράσεις κ.ά., προκαλώντας φθορές σε όχημα, ενώ τραυμάτισαν διερχόμενο άντρα στο πόδι.

Οι αστυνομικοί, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής εισήλθαν στο κτίριο, εντόπισαν τους κατηγορουμένους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Μοσχάτου - Ταύρου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Συνελήφθησαν επιπλέον και 3 εκ των κηδεμόνων των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Μοσχάτου - Ταύρου.

Ειδήσεις σήμερα

Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Νεκρός 23χρονος - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του

Κορινθιακός: Κολύμπησε 131 χλμ και κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ (εικόνες)

Νέος Κόσμος: Άνδρας ταμπουρώθηκε σπίτι του - Αναφορές ότι είναι ένοπλος