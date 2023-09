Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Μήνυμα από το 112 και στη Θεσσαλονίκη

Η Πολιτική Προτσσία θέτει σε επιφυλακή και τη συμπρωτεύουσα, συμβουλεύοντας τους κατοίκους να μην κυκλοφορήσουν ιδιαίτερα έξω.

Φθινοπωρινό είναι από το πρωί το σκηνικό του καιρού σε περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, αλλά χωρίς να έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα.

Στη Θεσσαλονίκη οι μικροσυγκρούσεις σε συνδυασμό με τη βροχή έχουν προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων, τόσο στον Περιφερειακή Οδό όσο και μέσα στην πόλη. Εξάλλου, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απομάκρυνσης της νταλίκας, η οποία ανατράπηκε τα ξημερώματα στην Περιφερειακή Οδό.

Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από τις βραδινές ώρες και για 24 τo επόμενο 24ωρο, εστάλη στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη και στα κινητά των κατοίκων σε Πιερία, Θεσσαλία, Σποράδες Εύβοια και Φθιώτιδα.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με έκτακτη ενημέρωσή της καλεί τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τους διερχόμενους από την Πιερία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς αναμένονται τις επόμενες ώρες έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή και πιο συγκεκριμένα στα παράλια του νομού, από τον Πλαταμώνα μέχρι την Παραλία Κατερίνης.

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επισημαίνει ότι αύριο Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου οι περιφερειακές ενότητες, που θα επηρεαστούν περισσότερο από την κακοκαιρία είναι η Πιερία, η Ημαθία και η Χαλκιδική και υπογραμμίζει ότι «εξαιρετικά προσεχτικοί θα πρέπει να είναι όσοι μετακινούνται και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης καθώς από απόψε το βράδυ και για το επόμενο 24ωρο προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες, κεραυνοί και χαλαζοπτώσεις».





