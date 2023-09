Πολιτισμός

Ματιέ Κασοβίτς: Τα νεότερα για την υγεία του μετά το τροχαίο

Η ανακοίνωση του ατζέντη για του ηθοποιού για την κατάσταση της υγείας του μετά το τροχαίο που είχε με τη μηχανή του.

Ο Ματιέ Κασοβίτς, που τραυματίστηκε την Κυριακή σε ατύχημα με μοτοσικλέτα κοντά στο Παρίσι, χειρουργήθηκε στον αστράγαλο, τη λεκάνη και το ένα πόδι, ανέφερε σήμερα το περιβάλλον του.

Η ζωή του 56χρονου ηθοποιού και σκηνοθέτη δεν διατρέχει κίνδυνο, διαβεβαίωσαν οι πηγές αυτές.

«Οι χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε τη νύχτα πήγαν καλά. Ο Ματιέ θα ξεκινήσει τώρα τη διαδικασία της ανάρρωσης, με ξεκούραση, για να επανέλθει σε φόρμα», ανέφερε ο πατέρας του, σε μια ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο ατζέντης του. Ευχαρίστησε επίσης «το εκπληκτικό ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που κάνει τα πάντα για την αποκατάστασή του».

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Εβρί, ο ηθοποιός έκανε μαθήματα οδήγησης μοτοσικλέτας στην πίστα του Λινάς-Μοντλερί. Στο ατύχημα δεν ενεπλάκη κάποιο άλλο όχημα. Εκτινάχθηκε από τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε μόνος του και έπεσε στο έδαφος. Φορούσε κράνος και δεν τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Ο Ματιέ Κασοβίτς έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό το 1995 με την ασπρόμαυρη ταινία «Το μίσος», που σκηνοθέτησε ο ίδιος. Η ταινία βραβεύτηκε στις Κάννες. Ως ηθοποιός έχει παίξει σε δεκάδες ταινίες («Ένας πολύ διακριτικός ήρωας» του Ζακ Οντιάρ, «Αμήν» του Κώστα Γαβρά, «Αμελί» του Ζαν-Πιερ Ζενέ και άλλες). Φέτος πρωταγωνιστεί στην ταινία «Visions» στο πλευρό της Νταϊάν Κρούγκερ.

