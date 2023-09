Πολιτική

Σπαρτιάτες: Μήνυμα Στίγκα για επιστροφή των διαγραφέντων βουλευτών

Με μία ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος των Σπαρτιατών καλεί πίσω στα έδρανα της Βουλής τους βουλευτές που διεγράφησαν.

Με μία του ανακοίνωση ο πρόεδρος των Σπαρτιατών καλεί πίσω στις θέσεις τους, τους βουλευτές που είχαν νωρίτερα διεγραφή.

Η ανακοίνωση του Βασίλη Στίγκα

«ΠΡΟΣ: Βουλευτές

κ. Δημητροκάλλη Ιωάννη (Ανατολικής Αττικής)

κ. Κατσιβαρδά Χαράλαμπο (Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών)

κ. Κόντη Ιωάννη (Α΄ Θεσσαλονίκης)

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

κατόπιν της σημερινής συνάντησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μαζί μου, και έπειτα από τις αμοιβαίες εξηγήσεις που δόθηκαν εκατέρωθεν, ως εκ τούτου, σας καλώ να επανενταχθείτε ως μέλη της Κ.Ο. σύμφωνα με τους όρους που υπήρχαν πριν τη διαγραφή σας.

Στη σημερινή συνάντηση, εκτιμήθηκε η θέση των βουλευτών, και η παραδοχή ότι η μη παρουσία τους στην Ολομέλεια της Βουλής την 31/08/2023, αποτέλεσε ατόπημα για το οποίο ζητήθηκε συγγνώμη.

Ως εκ τούτου, οι χαρακτηρισμοί, «Greek Mafia» και «ομάδα εκβιαστών», δεν έχουν καμία σχέση με κανέναν από τους διαγραφέντες ή κάποιον άλλον από την Κοινοβουλευτική Ομάδα μας.

Βασίλειος Στίγκας

Πρόεδρος Κ.Ο. «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ»

