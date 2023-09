Οικονομία

Μητσοτάκης: Συνάντηση με Κορεάτες επιχειρηματίες

Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκε με αντιπροσωπεία Κορεατών επιχειρηματιών ο Πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το απόγευμα με επιχειρηματική αντιπροσωπεία από τη Δημοκρατία της Κορέας, στο Μέγαρο Μαξίμου.



Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με στελέχη κορυφαίων κορεατικών εταιρειών, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων και ανταλλαγών της Ελλάδας με τη Δημοκρατία της Κορέας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ανοίγματος της ελληνικής οικονομίας προς την Ασία.



Τονίστηκε ότι υπάρχουν πολλά πεδία κοινού ενδιαφέροντος, όπως η πράσινη μετάβαση, η απανθρακοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών, η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην πολιτική προστασία, η περαιτέρω ψηφιοποίηση των κρατικών υπηρεσιών και η ανάπτυξη του τουρισμού.



Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε πως η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πύλη για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης, ειδικά καθώς θα αυξάνεται η υιοθέτηση νέων καυσίμων όπως το υδρογόνο.



Σημειώθηκε ακόμα η δυνατότητα προσέλκυσης επισκεπτών από την Κορέα στην Ελλάδα και απευθείας αεροπορικής σύνδεσης των δύο χωρών, με παράλληλη αξιοποίηση του γεγονότος ότι η Κορέα διαθέτει μία από τις πλέον παραγωγικές ψυχαγωγικές βιομηχανίες στον κόσμο, ενώ από την πλευρά της η χώρα μας προσφέρει μία ιδιαίτερα ελκυστική δέσμη κινήτρων για την προσέλκυση οπτικοακουστικών παραγωγών.



Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι μία χώρα που αναπτύσσεται δυναμικά, με σαφώς ταχύτερους ρυθμούς από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων ξένων επενδύσεων, διαθέτει υψηλής ειδίκευσης εργατικό δυναμικό και προσφέρει πολλές ευκαιρίες σε σειρά κλάδων, όπου έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα.



Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές για την εμβάθυνση της συνεργασίας τους σε υψηλό επίπεδο στο άμεσο μέλλον, ενώ επισημάνθηκε ότι φέτος η Δημοκρατία της Κορέας θα συμμετάσχει για πρώτη φορά με περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.



Στη συνάντηση έλαβαν μέρος, από την ελληνική πλευρά, ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πρέσβης Άννα-Μαρία Μπούρα, ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και η Σύμβουλος Διεθνούς Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.



Η κορεάτικη αντιπροσωπεία αποτελούνταν από τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Κορέας και Πρόεδρο του SK Group, Chey Taewon, τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο για την Καινοτομία του SK Group, Yoosuk Kim, τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλος της Hyundai Heavy Industries, Ka Sam Hyun, τον Πρόεδρο των Hanwha Aerospace και Hanwha Foundation of Culture, Shin Hyun Woo, τον Αντιπρόεδρο της Hyundai Motor Europe, Kim Yong Jin, τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κορέας, Lee Seong Woo και τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή Επιχειρήσεων της Export-Import Bank of Korea, Kwon Woo Seog. Στη σύσκεψη έλαβε μέρος επίσης ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα, Lee Jung Il.

