Πολιτική

Γεραπετρίτης: Θετική ατζέντα στη συνάντηση με τον Φιντάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγο πριν από την επίσημη επίσκεψή του στην Άγκυρα, ο υπουργός Εξωτερικών έδωσε συνέντευξη στο Anadolu.

-

Οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στην σημερινή τους συνάντηση στην 'Αγκυρα θα προετοιμάσουν το έδαφος για τη συνάντηση μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Anadolu.

«Θα επισκεφθώ την Τουρκία αφενός για να προετοιμάσουμε το έδαφος μαζί με τον ομόλογό μου για την συνάντηση των ηγετών μας στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, η οποία θα επιβεβαιώσει την πρόθεση συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας, αφετέρου για να προετοιμάσουμε τη διοργάνωση της πρώτης συνόδου του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου (ΣΣΥΕ) που θα διεξαχθεί μετά από 7 χρόνια στη Θεσσαλονίκη τον ερχόμενο Δεκέμβριο», επισημαίνει.

Όπως σημειώνει, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν σε θετικό κλίμα στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας, και «αποφάσισαν να επαναφέρουν την Τουρκία και την Ελλάδα στο δρόμο της συνεννόησης».

Ο Έλληνας Υπουργός δηλώνει ότι η θετική ατζέντα «στοχεύει στο πλαίσιο της αναζωογόνησης της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας και επεκτείνεται σε τομείς συνεργασίας και στην επιχειρηματική κοινότητα, όπως οι μεταφορές, η ναυτιλία, η τεχνολογία, η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, όπως στο συγκεκριμένο παράδειγμα της επισημοποίησης της συνεργασίας μεταξύ του «Enterprise Greece» και του «Invest in Turkey».

«Η υλοποίηση της (θετικής) ατζέντας θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη και στις δύο πλευρές», τονίζει χαρακτηριστικά.

Αναφέρει για παράδειγμα, ότι «ο όγκος του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών μας έφτασε τα 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022, εντούτοις, εκτός από τα προφανή οικονομικά οφέλη, η υλοποίηση της θετικής ατζέντας διατηρεί επίσης ζωντανό τον μεταξύ μας διάλογο. Αυτός ο διάλογος είναι το μόνο πραγματικό εργαλείο για την επίτευξη προόδου στις σχέσεις μας και την προώθηση των εθνικών συμφερόντων και των δύο πλευρών».

Ο κ. Γεραπετρίτης επισημαίνει ότι μαζί με το Φιντάν έχουν δημιουργήσει μια πολύ καλή προσωπική σχέση στη βάση της αμοιβαίας κατανόησης και της ειλικρίνειας και ότι βρίσκονται σε τακτική επαφή με τρόπο που επιτρέπει την άμεση και εποικοδομητική συνεργασία.

Τονίζει ότι ο άμεσος δίαυλος επικοινωνίας σε υψηλό επίπεδο επιτρέπει την ταχεία επίλυση των κρίσεων και ότι το γεγονός αυτό παρέχει επίσης μια σταθερή βάση για συνομιλίες μεταξύ των αξιωματούχων των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα.

Οι τακτικές συναντήσεις μεταξύ των δύο ηγετών έχουν τόσο ισχυρό συμβολισμό όσο και ουσιώδες περιεχόμενο: «Αφενός οι δύο ηγέτες επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα του πολιτικού διαλόγου, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και αφετέρου δίνουν γενικές οδηγίες για τη συνέχιση των συνομιλιών».

«Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι διακυβερνητικές συνομιλίες, που διεξάγονται με ευθύνη και λογοδοσία των δύο Υπουργών Εξωτερικών, βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη των τακτικών συναντήσεων των ηγετών των δύο χωρών. Είναι ένα σημαντικό μήνυμα για τους λαούς μας ότι οι αρχηγοί κυβερνήσεων στέλνουν πρώτοι το μήνυμα της καλής συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης», αναφέρει.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημειώνει ότι η Τουρκία και η Ελλάδα μπορούν να θέσουν στόχους που θα αποφέρουν κοινά οφέλη σε τομείς όπως ο τουρισμός και οι μεταφορές ενώ τόνισε ότι τα οφέλη από τη συνεργασία σε αυτούς τους τομείς ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες θα είναι πολύ μεγάλα και δεν θα περιορίζονται μόνο στην οικονομία.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο τουρισμός και οι μεταφορές ηγούνται της θετικής ατζέντας», αναφέρει.

«Πιστεύω ότι η νέα προοπτική που πρέπει να υιοθετηθεί για την επίλυση των προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί στις διμερείς σχέσεις εδώ και χρόνια είναι ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εγκαθίδρυση μιας σχέσης ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών», τονίζει χαρακτηριστικά.

«Η διαδικασία διαλόγου, για την οποία γίνονται προσπάθειες να προχωρήσει βήμα προς βήμα, μπορεί να είναι επιτυχής μόνο με αυτή την προϋπόθεση. Η διαδικασία αυτή θα καθοδηγείται από τους Yπουργούς Εξωτερικών, πάντα με πλήρη σεβασμό στις αρχές του διεθνούς δικαίου, και θα αποτυπώνεται σε πολιτικό διάλογο, θετική ατζέντα και σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο προκειμένου να επιτευχθούν χρήσιμα και συγκεκριμένα αποτελέσματα θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση, κοινή προσέγγιση και υψηλή υπευθυνότητα».

Αναφέρει ακόμη ότι κι η Ελλάδα επιθυμεί να αυξηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο λαών και υπενθυμίζει ότι μπορούν να συνυπάρξουν στην καθημερινή ζωή χωρίς να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται κάθε χρόνο τις δύο χώρες από την κάθε πλευρά αποτελούν απόδειξη αυτού

«Ωστόσο πέραν αυτού, με αφορμή τις τραγικές απώλειες που αντιμετώπισαν η Ελλάδα και η Τουρκία το 2023, φάνηκε για άλλη μια φορά ότι οι δύο λαοί διατηρούν πάντοτε το ανθρώπινο ενδιαφέρον ο ένας προς τον άλλον. Αυτή η ανθρωπιά είναι ίσως το σημαντικότερο κοινό χαρακτηριστικό που ενώνει τους δύο λαούς», καταλήγει.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία Daniel: Πυκνό χαλάζι και μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες (εικόνες)

Rapid test δωρεάν σε 178 σημεία την Τρίτη

Κακοκαιρία Daniel: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες - Σε ποιες περιοχές αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα