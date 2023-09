Κοινωνία

Εξαφάνιση ανήλικης: Βρέθηκε η 15χρονη Υβόννη

Δείτε ποια νεαρά άτομα ανησυχησαν για την απουσία της και βοήθησαν με κάθε τρόπο στην επικοινωνία μαζί της.

Αίσια έκβαση είχε η αγωνία για την εξαφάνιση της 15χρονης Υβόννης Π., η οποία είχε χαθεί από δομή παιδικής προστασίας στις 11 Αυγούστου.

Τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου η ανησυχία για τη ζωή και την ασφάλειά της έλαβε τέλος, αφού εντοπίστηκε σώα και ασφαλής στην περιοχή των Αθηνών. Μάλιστα, σημαίνοντα ρόλο στην εύρεσή της και την επικοινωνία με τους δικούς της ανθρώπους, φέρεται να έπαιξαν άλλα κορίτσια περίπου συνομήλικά της.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, αναφέρει σχετικά:

"Η Υβόννη Π. βρέθηκε στην περιοχή της Αθήνας και είναι καλά στην υγεία της. Αξίζει να σημειωθεί, πως η εύρεση της Υβόννης Π. έγινε δυνατή χάρη στο ενδιαφέρον νεαρών κοριτσιών, τα οποία τη βοήθησαν να επικοινωνήσει και να συνδεθεί με τους δικούς της.

Η 15χρονη είχε εξαφανιστεί στις 11 Αυγούστου στην Αθήνα, όπως είχε αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού» στο σχετικό Missing Alert, όπου τονιζόταν ότι συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή του ανήλικου κοριτσιού σε κίνδυνο.

To Χαμόγελο του Παιδιού» διαβεβαιώνει ότι θα βρίσκεται κοντά στην Υβόννη Π. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί".

