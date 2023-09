Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Σύλληψη για εμπρησμό

Ταυτοποιήθηκε και προσήχθη δράστης εμπρησμού έξω από το Στρατόπεδο Σέεμαν. Τι εντόπισαν οι Αρχές στο σπίτι του.

Η Ελληνική Αστυνομία εξιχνίασε υπόθεση εμπρησμού, στο στρατόπεδο Σέεμαν στον Ασπρόπυργο στις 28 Αυγούστου 2023.

Ως δράστης του εμπρησμού ταυτοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ένα άτομο, το οποίο εντοπίστηκε από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, χθες Δευτέρα το πρωί, στον Ασπρόπυργο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σακίδιο πλάτης, κινητό τηλέφωνο καθώς και δύο αναπτήρες. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει συστηματικά και εντατικά, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές, την επιτήρηση για αποφυγή πυρκαγιών και την εξιχνίαση εμπρησμών.

