Κακοκαιρία “Daniel” - Βόλος: Εγκλωβίστηκαν αυτοκίνητα στον περιφερειακό, πλημμύρισε το νοσοκομείο (εικόνες)

Η Μαγνησία πλήττετται σφοδρά από την κακοκαιρία από το βράδυ της Δευτέρας. Στο Βόλο πλημμυρισμένοι δρόμοι και δεκάδες κλήσεις στην Πυροσεβστική για άντληση υδάτων.

Η κακοκαιρία που πλήττει Μαγνησία και Σποράδες ήταν η αιτία για να σταματήσει η κίνηση των οχημάτων στον περιφερειακό του Βόλου καθώς αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν στο ύψος του Πανθεσσαλικού.

Το νερό κάλυψε τον δρόμο ενώ κλήθηκε κλήθηκε η Πυροσβεστική για να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό των οδηγών. Σύμφωνα με υπολογισμούς επεσαν 150 χιλιοστά βροχής σε αρκετές περιοχές του Βόλου, αυτό σημαίνει 150 τόνους νερού ανά στρέμμα, ενώ αναμένεται να φτάσει τα 170 χιλιοστά

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στη διασταύρωση Παπαδιαμάντη με Παγασων καθώς έχει δημιουργηθεί λίμνη και με δυσκολία διέρχεται αυτοκίνητο.

Κρίσιμες ώρες και για το Νοσοκομείο του Βόλου καθώς, σύμφωνα με τον κ. Αρτοποιό , εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, που μίλησε το πρωί της Τρίτης στο "Καλοκαίρι Μαζί" "το νερό έχει εισχωρήσει στον κάτω όροφο του νοσοκομείου"

Η Πυροσβεστική έχει δώσει το βάρος της στο Νοσοκομείο ώστε να μην σημειωθεί βραχυκύκλωμα στο ηλεκτομηχανολογικό σύστημα.

Μάλιστα, ο κ. Αρτοποιός τόνισε πως "οι επόμενες ώρες θα είναι δύσκολες και υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη".

Όπως είπε και ο κ. Βαθρακογιάννης, εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "δεχθήκαμε 180 κλήσεις στη Θεσσαλία για περιπτώσεις που αφορούσαν αντλήσεις και απόφραξη φρεατίων".

πηγή εικόνας: magnesianews.gr, taxydromos.gr

