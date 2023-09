Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Βόλος: Νεκρός κτηνοτρόφος, ένας αγνoούμενος και απαγόρευση κυκλοφορίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φονικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας "Daniel" από την χώρα μας. Μηνύματα 112, πλημμύρισαν νοσοκομεια, υπερχείλισε ο Κραυσίδωνας. Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ.

-

Φονικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας "Daniel" από την χώρα μας.

Ενας άνδρας έχασε τη ζωή του στον Βόλο όταν υποχώρησε από το βάρος του νερού τοίχος του σπιτιού του, ενώ ένας ακόμη άνδρας 42 ετών αγνοείται καθώς κατά πληροφορίες παρασύρθηκε το αυτοκίνητό του απο ρέμα.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην εκ πομπή του ΑΝΤ1, "Καλοκαίρι Μαζί" επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος «χωρίς τις αισθήσεις του», τον οποίο καταπλάκωσε τοίχος, ενώ ένας δεύτερος παρασύρθηκε από ρέμα στον Άγιο Γεώργιο και αγνοείται.

Απαγόρευση κυκλοφορίας

Την ίδια ώρα αποφασίστηκε η επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας στον Βόλο και την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Μαγνησίας, από τις 10:30 και μέχρι νεωτέρας, με απόφαση και εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μέσω μηνύματος του 112 που εστάλη σε όλα τα κινητά τηλέφωνα αναφέρεται ότι "με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας απαγορεύεται η κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Βόλου λόγω της εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων".?? Ενεργοποίηση 1?1?2?

'Ηδη στην περιοχή η κακοκαιρία έχει παρουσιάσει επιδείνωση και η συνεχιζόμενη σφοδρή καταιγίδα έγινε εντονότερη από τις 10:30, ενώ η ορατότητα έχει περιοριστεί στο ελάχιστο.

?? Ενεργοποίηση 1?1?2?



?? Με εντολή της @hellenicpolice απαγορεύεται η κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του #Βόλου λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων — 112 Greece (@112Greece) September 5, 2023

Χωρίς λεωφορεία και τρένα

Λόγω των πολύ δυσμενών συνθηκών και της υπερχείλισης χειμάρρων έχουν διακοπεί από το πρωί και τα σιδηροδρομικά δρομολόγια μεταξύ Βόλου και Λάρισας, ενώ περιορισμένα είναι και τα δρομολόγια λεωφορείων και εκτελούνται μόνο προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ακινητοποιημένα είναι και τα λεωφορεία των Αστικών Συγκοινωνιών Βόλου και δεν εκτελούν δρομολόγια τόσο στο κέντρο,όσο και στα προάστια.

Στον Βόλο ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 10:30 το πρωί με απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας και σε όλο το ορεινό οδικό δίκτυο της Μαγνησίας

Απαγόρευση κυκλοφορίας, εκτός από τη μητροπολιτική περιοχή του Βόλου, επιβάλλεται από τις 11:20 και σε όλη την περιοχή του Πηλίου και την ορεινή Μαγνησία γενικότερα, λόγω της επιδείνωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Νεότερο μήνυμα του 112 αναφέρει ότι "με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας απαγορεύεται η κυκλοφορία στο ορεινό δίκτυο του Νομού Μαγνησίας λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων".

?? Ενεργοποίηση 1?1?2?



?? Με εντολή της @hellenicpolice απαγορεύεται η κυκλοφορία στο ορεινό δίκτυο του νομού #Μαγνησίας λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων — 112 Greece (@112Greece) September 5, 2023

Κίνδυνος υπερχείλισης του χείμαρρου Κραυσίδωνα

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στον Βόλο αλλά και την ευρύτερη περιοχή με τις Αρχές της πρωτεύουσας της Μαγνησίας να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πρωτοφανή κακοκαιρία.

Στον Βόλο καταφθάνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα προς ενίσχυση των ήδη μεγάλων δυνάμεων του Βόλου τόσο με στελέχη όσο και με οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Έχουν γίνει περισσότερες από 120 αντλήσεις υδάτων από μονοκατοικίες και υπόγεια που πλημμύρισαν μέχρι τις 10.30 το πρωί.

Η κακοκαιρία παρουσιάζει επιδείνωση με μεγάλες ποσότητες νερού από τη συνεχή βροχόπτωση και ασταμάτητους κεραυνούς που συγκλονίζουν την περιοχή από τη νύχτα .

Μεγάλη ανησυχία υπάρχει για τον χείμαρρο Κραυσίδωνα που βρίσκεται στα όριά του. Διασχίζει πυκνοκατοικημένες συνοικίες στον Βόλο σε μήκος πολλών χιλιομέτρων και το ύψος του νερού ξεπερνά πλέον τα 3 μέτρα.

Πλημμύρισε υπόγειο νοσοκομείου

Πλημμυρισμένα από τα ξημερώματα είναι και τα υπόγεια του "Αχιλλοπούλειου" Νοσοκομείου Βόλου, ενώ εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση σε Αγριά, Πορταριά και Σταγιάτες, όπου παράλληλα με την καταρρακτώδη βροχή, διακόπτεται και η ηλεκτροδότηση κατά διαστήματα.

Κλειστές είναι οι δημόσιες και οι δημοτικές Υπηρεσίες στον Βόλο και τη Μαγνησία λόγω της κατάστασης που επικρατεί από την σφοδρή κακοκαιρία και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Για τον λόγο αυτό οι εργαζόμενοι δεν μετέβησαν στις δουλειές τους.

Μεγάλα προβλήματα έχουν ήδη καταγραφεί στον δρόμο Βόλου-Αγριάς όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος της Παιδόπολης αφού ο παρακείμενος χείμαρρος έχει πλημμυρίσει και έχουν μεταφερθεί τόνοι χωμάτων και φερτών υλών, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η επικοινωνία με το παραλιακό Πήλιο και τα χωριά του Νοτίου Πηλίου να είναι αποκλεισμένα. Στη Μηλίνα, στο νότιο Πήλιο, έχει πλημμυρίσει το παραθαλάσσιο θέρετρο σε όλη την έκτασή του και παράλληλα σημειώνονται προβλήματα ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

200 τόνοι νερού σε 24 ώρες

Είναι χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες 24 ώρες έχουν πέσει 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα στον Βόλο, 300 στην Πορταρία και 516 στη Ζαγορά Πηλίου με τον μετεωρόλογο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, να σχολιάζει ότι «δεν θυμάμαι άλλη φορά σε 24 ώρες 500χιλιοστά βροχής και θα βρέχει έντονα για πολλές ώρες ακόμα !!!». Όπως είιπε, δε, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής μέσα σε δύο ώρες το πρωί της Τρίτης έπεσαν 12.000 κεραυνοί σε Λάρισα και Βόλο.

Προβλήματα και στην Σκιάθο

Προβλήματα αντιμετωπίζει και η Σκιάθος όπου λόγω της καταιγίδας έχουν πλημμυρίσει περιοχές και έχει κλείσει ο δρόμος Σκιάθου - Κουκουναριών. Τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε απάντληση υδάτων στις Βίγλες και στις Κουκουναριές όπου και απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες. Στην περιφερειακή οδό από το ύψος της Τζανεριάς προς Κουκουναριές συστήνεται η διακοπή των άσκοπων μετακινήσεων καθώς έχουν εντοπιστεί μικρά κατολισθητικά και πλημμυρικά φαινόμενα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Θεσσαλία

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανά Διεύθυνση Αστυνομίας, έχει ως εξής:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

– Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων, στα εξής σημεία:

στην επ.ο. Λάρισας Αγιάς στο ύψος από Δήμητρα έως Γερακάρι,

στην επ.ο. Βελίκας Αγιοκάμπου &

στο ρεύμα ανόδου της οδού Υγείας από Καρδίτσης προς Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

– Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων, στα εξής σημεία:

στην Περιφερειακή οδό Βόλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος του κόμβου Φυτόκου έως τον κόμβο Μελισσατίκων,

στην Εθνική οδό Βόλου – Ζαγοράς (κάτω κλάδος) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την διασταύρωσή της με την οδό Σταδίου μέχρι την Αγριά &

στην οδό Λαρίσης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λάρισα από τη διασταύρωση με την οδό Αθηνών ως την οδό Νεαπόλεως.

– Στην Περιφερειακή οδό Βόλου η κίνηση των οχημάτων προς Λάρισα πραγματοποιείται με εκτροπή στον κόμβο Φυτόκου από τις οδούς Φυτόκου – Δοξοπούλου – Ελ. Βενιζέλου – Περιφερειακή οδός Βόλου στο κόμβο Μελισσατίκων.

– Η κίνηση των οχημάτων στις υπόλοιπες περιπτώσεις γίνεται από παρακείμενες οδούς.

Νέο έκτακτο ΕΜΥ

Η κακοκαιρία που προκαλεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, θα προκαλέσει μεγάλα ύψη βροχής στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά, τη βόρεια Εύβοια και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 3/9, πιο αναλυτικά:

Σήμερα τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στους νομούς Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής), τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως στους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας), την Εύβοια (κυρίως τη βόρεια) και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο β. κατά περιόδους στη δυτική Κρήτη, τα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και στα νησιά του βορείου Αιγαίου. Επιπλέον μέχρι το απόγευμα θα επηρεαστεί η Ήπειρος, τα νησιά του Ιονίου, η δυτική Στερεά, η δυτική Πελοπόννησος και πιθανώς τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αττικής.

Αύριο ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στους νομούς Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής), τη Θεσσαλία τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως στους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας), την Εύβοια (κυρίως στη βόρεια), την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και κατά περιόδους στη δυτική και νότια Κρήτη. Συγκεκριμένα στην Αττική θα επηρεαστούν κατά περιόδους τα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματά της.

Ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο έως τις βραδινές ώρες σήμερα, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Σύλληψη για εμπρησμό

Κακοκαιρία Daniel: Πυκνό χαλάζι και μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες (εικόνες)

Missing alert για την εξαφάνιση 42χρονης