Τοπικά Νέα

Κακοκαιρία “Daniel” στον Βόλο: Αγωνία για τον αγνοούμενο - Πώς σώθηκε το παιδί του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ώρες αγωνίας για τον 34χρονο που παρασύρθηε από ρέμα. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

-

Έναν νεκρό, έναν αγνοούμενο και ανυπολόγιστες καταστροφές είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός της κακοκαιρίας "Daniel" που σαρώνειι όλη την χώρα.

Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό ενός 34χρονου άντρα στην Αγ. Αικατερίνη Βόλου

Σε εξέλιξη είναι έρευνες της ΕΜΑΚ και της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό ενός άντρα στην Αγία Αικατερίνη Βόλου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ένας άντρας 34 ετών, προσπάθησε να περάσει με το αυτοκίνητό του ένα ρέμα στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης Βόλου, άνοιξε την πόρτα και παρασύρθηκε. Στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επέβαινε και ο γιος του, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Σύλληψη για εμπρησμό

Κακοκαιρία Daniel: Πυκνό χαλάζι και μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες (εικόνες)

Missing alert για την εξαφάνιση 42χρονης