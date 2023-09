Πολιτική

Γεραπετρίτης - Φιντάν: Οδικός χάρτης σε τρεις άξονες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Σε θερμό κλίμα η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογό του.Οι κοινές δηλώσεις τους.

Την επανεκκίνηση του πολιτικού διαλόγου, της θετικής ατζέντας και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης αποφάσισαν κατά τη συνάντησή τους ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομόλογός του Χακάν Φιντάν, όπως ανέφεραν στις δηλώσεις που ακολούθησαν της συνάντησης.

Είναι απαραίτητο «να χτίσουμε πάνω σε αυτά που μας ενώνουν και να κατανοήσουμε καλύτερα αυτά που μας χωρίζουν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης.

Όπως επισήμανε ο Έλληνας υπουργός, με τον Τούρκο ομόλογό του, συμφώνησαν ο οδικός χάρτης θα περιλαμβάνει τα εξής τρία επίπεδα:

«Πρώτον, το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου, ο οποίος θα εκκινήσει με ευθύνη, από ελληνικής πλευράς, της υφυπουργού Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και θα εκκινήσει στις 16 Οκτωβρίου».

Δεύτερον, προσέθεσε, το επίπεδο της εφαρμογής και ενίσχυσης των ΜΟΕ το αμέσως προσεχές διάστημα.

Τρίτον, προσέθεσε, το επίπεδο των συνομιλιών για την προώθηση της θετικής ατζέντας συνεργασίας, σε τομείς όπως, μεταξύ άλλων, οι επενδύσεις, η γεωργία, ο τουρισμός, το εμπόριο, η ναυτιλία, η κλιματική κρίση και οι οποίες θα επανεκκινήσουν υπό τον αρμόδιο υφυπουργό Κώστα Φραγκογιάννη.

Αποστολή των δύο υπουργών, όπως επεσήμανε είναι:

«Πρώτον να επιλύουμε τα θέματα αιχμής που ανακύπτουν μεταξύ των δύο χωρών και να αποσυμπιέζουμε εντάσεις με σκοπό να προλαμβάνουμε εν δυνάμει επικίνδυνες καταστάσεις».

«Δεύτερο, να κατευθύνουμε τις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ των δύο πλευρών σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ώστε να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση, ενιαία προσέγγιση και υψηλή λογοδοσία για την παραγωγή ωφέλιμων και απτών αποτελεσμάτων».

«Τρίτον, να προετοιμάζουμε τις επαφές των δύο ηγετών, ώστε να προκύπτει διαρκής ισχυρή πολιτική εντολή και νομιμοποίηση στο υψηλότερο επίπεδο».

Κομβικά σημεία, όπως τόνισε, θα είναι πρώτα απ' όλα η συνάντηση που θα έχουν ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 18 Σεπτεμβρίου και η διοργάνωση μετά από 7 χρόνια του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη, μέχρι το τέλος του έτους.

«Έχουμε ξεκινήσει μια θετική εποχή», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι η αρχή έγινε από τη συνάντηση των Μητσοτάκη και Ερντογάν στο Βίλνιους σε θετικό κλίμα.

Προσέθεσε δε πως υπάρχει «ταύτιση απόψεων για επίλυση διαφορών μέσω διαλόγου».

