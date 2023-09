Πολιτική

Στίγκας για Greek Mafia: Υπάρχουν μεθοδεύσεις από εξωκοινοβουλευτικούς

Η δήλωση του αρχηγού των Σπαρτιατών μετά την κατάθεσή του στον Άρειο Πάγο.

Κατάθεση στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, η οποία διεξάγει ποινική έρευνα για τα όσα ανέφερε από το βήμα της Βουλής περί «Greek Mafia και Δον Κορλεόνε» έδωσε σήμερα ο αρχηγός των «Σπαρτιατών» Βασίλης Στίγκας. Η κατάθεσή του διήρκησε περίπου τρεις ώρες και μάλιστα δεν ολοκληρώθηκε και αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Εξερχόμενος του Αρείου Πάγου, ο κ. Στίγκας ρωτήθηκε για το εάν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα πρόσωπα στην κατάθεσή του, αν εμμένει στις καταγγελίες του και αν στηρίζει τον Ηλία Κσιδιάρη. «Δεν μπορώ να πω τι ακριβώς κατέθεσα, διότι η συζήτηση θα συνεχιστεί μέσα στην εβδομάδα» είπε ο κ. Στίγκας και συνέχισε: «Χθες κάναμε μια συγκέντρωση με την κοινοβουλευτική ομάδα, οι τρεις διαγραφέντες βουλευτές ζήτησαν συγνώμη για αυτή την απρέπεια και την εικόνα που παρουσίασαν στο Κοινοβούλιο αλλά και προς το πρόσωπο μου, άρα είναι στη κοινοβουλευτική ομάδα συνεχίζουν κανονικά. Επίσης υπάρχει και μια δήλωση στήριξης από ολόκληρη τη κοινοβουλευτική ομάδα ότι με στηρίζουν ως πρόεδρο του κόμματος».

Σε άλλη ερώτηση για τον εάν αναφέρθηκε στο πλαίσιο της κατάθεσής του ενώπιον της κυρίας Αδειλίνη, σε αξιόποινες πράξεις ο κ. Στίγκας είπε: «Αφήστε με να πω στην εισαγγελέα ό,τι ξέρω. Υπάρχουν μεθοδεύσεις οι οποίες παραπέμπουν με πάρα πολλούς τρόπους σε Greek Mafia και Δον Κορλεόνε όπως το είπα από διάφορους από εξωκοινοβουλευτικούς. Αν υπάρχουν αξιόποινες πράξεις θα το κρίνει η κυρία εισαγγελέας. Και για τον Κασιδιάρη μιλήσαμε».

Συνεχίζοντας ο κ. Στίγκας τόνισε: «Εγώ δεν είχα κάνει δήλωση ότι πηγαίνουν στο Δομοκό, να παίρνουν οδηγίες από κάποιους άλλους. Θα δούμε, αλλά δεν είπα ποτέ ότι ο κ. Κασιδιάρης έδινε οδηγίες από το Δομοκό και δεν αναιρώ τίποτα. Δεν είχαμε καμία σχέση με τον κ. Κασιδιάρη καμία τηλεφωνική επικοινωνία και τίποτα περισσότερο. Τον στηρίζω για τον Δήμο της Αθήνας».

Τέλος, ο κ. Στίγκας διένειμε στους δημοσιογράφους κοινή δήλωση βουλευτών του κόμματος του με την οποία επιβεβαιώνουν την ενότητα των «Σπαρτιατών» και τη στήριξη προς το πρόσωπό του. Η δήλωση αναφέρει τα εξής: «Υπογράφοντας την παρούσα δήλωση, βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ”Σπαρτιάτες”, έχοντας επίγνωση της ευθύνης μας προς τους ψηφοφόρους μας αλλά και τον ελληνικό λαό, ο όποιος μαστίζεται από σοβαρά προβλήματα (καταστροφικές πυρκαγιές, ανεργία, ακρίβεια), δηλώνουμε την προθυμία μας να στηρίξουμε ανεπιφύλακτα τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας μας και να επιβεβαιώσουμε την ενότητα του κόμματος. Η στάση μας ήταν πάντα στο πλευρό των θεσμών και του δημοκρατικού πολιτεύματος, υπέρ του ελληνικού πατριωτισμού εθνικισμού και εναντίον οποιουδήποτε ολοκληρωτικού ξενόφερτου καθεστώτος και ιδεολογίας. Ως βαθιά δημοκρατικοί και νομοταγείς πολίτες δεν θα επιθυμούσαμε να διαρρέουν και να πλανώνται στοιχεία αδιευκρίνιστα και αόριστα που εμπλέκουν τα ονόματα μας σε άνομές πράξεις και τακτικές. Προχωράμε ενωμένοι στην επόμενη μέρα για την επιταγή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός υπό την ηγεσία του προέδρου, Βασίλης Στίγκα και με τη βοήθεια του θεού ακάθεκτοι σε μία σκληρή και γόνιμη αντιπολίτευση. Το μέλλον ανήκει σ’ αυτούς που τα δημιουργούν».

ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Α’ Αθηνών)

ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Β1? Βόρειου Τομέα Αθηνών)

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Β2? Δυτικού Τομέα Αθηνών)

ΖΕΡΒΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Β’ Πειραιώς)

ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Α’ Ανατολικής Αττικής)

ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Αιτωλοακαρνανίας)

ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αχαΐας)

ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Ηρακλείου)

ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Α’ Θεσσαλονίκης)

ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (Β’ Θεσσαλονίκης)

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Λάρισας)

