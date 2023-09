Υγεία - Περιβάλλον

Ιός Δυτικού Νείλου: Αυξάνονται κρούσματα και νεκροί

Σε ποιες περιοχές εντοίζονται τα κρούσματα και ποια η λύση για να απομακρυνθεί όσο γίνεται περισσότερο ο κίνδυνος μόλυνσης.

Δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ανεβάζοντας τον αριθμό των θανάτων σε 13, ενώ 11 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου του ΕΟΔΥ. Συνολικά, από την αρχή της περιόδου 2023, μέχρι τις 05/09/2023, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 100 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 82 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 18 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 11 νέα κρούσματα. Έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 64 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων= 82 έτη).

Κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί σε οικισμούς στις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Σερρών, Χαλκιδικής, Καβάλας, Δράμας, Ροδόπης, Ξάνθης, Καστοριάς και 'Αρτας.

Η εμφάνιση περιστατικών λοίμωξης από τον ιό, σε ετήσια -σχεδόν- βάση κατά την τελευταία δεκαετία υποδηλώνει ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εγκατασταθεί και στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ως εκ τούτου, θεωρούνταν πιθανή και αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών και κατά την τρέχουσα περίοδο 2023, κατά την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών, τόσο σε γνωστές όσο και -πιθανά- σε νέες περιοχές.

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία αφενός η εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας και αφετέρου η συνεχιζόμενη εγρήγορση των τοπικών και εθνικών αρχών.

Ο ΕΟΔΥ συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής, κατά την περίοδο 2023, έως τις 30/08/2023, έχουν καταγραφεί -εκτός από τη χώρα μας- κρούσματα λοίμωξης από τον ιό ΔΝ σε: 9 χώρες: Ιταλία, Γαλλία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Γερμανία, Ισπανία, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.

