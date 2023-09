Πολιτική

Φιντάν: Ξεκίνησε μία νέα, θετική εποχή στα ελληνοτουρκικά

Η δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνο ομόλογό του στην Άγκυρα.

Το μήνυμα πως η Άγκυρα είναι έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο και να αναπτύξει τις σχέσεις της με την Ελλάδα και ότι έχει «ξεκινήσει μια νέα και θετική εποχή» στις διμερείς σχέσεις, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, μετά το πέρας της συνάντησής τους στην Άγκυρα. Αποτελεί μια θετική εξέλιξη η ανάπτυξη του διαλόγου και η επικοινωνία των δύο χωρών, σημείωσε ο Χακάν Φιντάν και υπογράμμισε: «Μπορούμε να επιλύσουμε τις διαφορές μας με αμοιβαίο σεβασμό στα δικαιώματα και τα συμφέροντα, υπό τη βάση του Διεθνούς Δικαίου».

Αναφερθείς στη συνάντηση, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών τη χαρακτήρισε καρποφόρα, είπε πως επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για τη συνέχιση των επαφών και εξέφρασε την πεποίθηση πως τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν με εποικοδομητικό διάλογο.

Εστιάζοντας περαιτέρω στη συνάντηση, είπε πως αξιολόγησαν «περικτικά τα προβλήματα μας αναφορικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο» και προσέθεσε: «Έχουμε διαφορές απόψεων στο Αιγαίο. Συζητήσαμε τα θέματα αυτά σε διερευνητικές συνομιλίες».

Σε ό,τι αφορά στην Ανατολική Μεσόγειο, είπε πως η Τουρκία υποστηρίζει την «αρχή του δίκαιου διαμοιρασμού».

Επίσης, ανέφερε πως αντάλλαξαν απόψεις και για το Κυπριακό και ότι οι θέσεις της Τουρκίας είναι γνωστές, χωρίς να αναφερθεί σε αυτές.

Επιπλέον, ο Χακάν Φιντάν επισήμανε πως συζήτησε με τον κ. Γεραπετρίτη τα βήματα που μπορούν να υλοποιηθούν για την ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου, του τουρισμού και των οικονομικών σχέσεων.

Αναφερθείς στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο Ερντογάν τον περασμένο Ιούλιο, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας, σημείωσε ότι πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και ότι υπήρξε «ταύτιση απόψεων για την επίλυση των διαφορών, μέσω διαλόγου». «Εμείς σήμερα παρακολουθήσαμε τα θέματα που συζήτησαν οι δύο ηγέτες σε εκείνη τη συνάντηση», επισήμανε και συμπλήρωσε ότι μελέτησαν τον οδικό χάρτη για τους επόμενους μήνες.

Ξεκινώντας τις δηλώσεις, ο Χακάν Φιντάν καλωσόρισε τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη κάνοντας λόγο για έναν εξαίρετο ακαδημαϊκό και νομικό και ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό για τη χείρα βοηθείας που έδωσε κατά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία. Επίσης, εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Ελλάδα και υπογράμμισε την ετοιμότητα της Τουρκίας πάντα να βοηθήσει.

Εν συνεχεία, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε πως η Τουρκία «περιμένει αποτελεσματική συνεργασία από τη γείτονά της στον αγώνα της κατά τρομοκρατικών οργανώσεων».

Αναφορικά με το μεταναστευτικό, είπε ότι δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο ανταγωνισμού, αλλά συνεργασίας.

Επίσης, σημείωσε ότι η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τέλος, ανέφερε πως συζήτησαν και περιφερειακά θέματα, όπως οι εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Λιβύη.

