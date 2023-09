Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Βόλος: Πνίγηκε από τη φονική πλημμύρα η Μαγνησία (εικόνες)

Ένας νεκρός, ένας αγνοούμενος και απίστευτες καταστροφές στη Μαγνησία, που στο μεγαλύτερο μέρος της έχει καλυφθεί από τα νερά.

Σύσκεψη για την εξέλιξη της κακοκαιρίας Daniel που ήδη στοίχισε τη ζωή ενός ανθρώπου, πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια με τη συμμετοχή επιχειρησιακών και υπηρεσιακών φορέων.

Όπως προέκυψε από τη σύσκεψη, στο κόκκινο παραμένουν Θεσσαλία, Μαγνησία, Πιερία, Σποράδες, Εύβοια και Φθιώτιδα ενώ θα σταλούν κι άλλα προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης υπογραμμίστηκε η ανάγκη να τηρηθούν οι οδηγίες των μηνυμάτων του 112 όσο διαρκούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να ακολουθούνται πιστά οι υποδείξεις των αρχών.

Επιπλέον, τονίστηκε ότι έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται το βράδυ σε Μεσσηνία και Λακωνία, ενώ αύριο σε ανατολική Πελοπόννησο, Αργολίδα και Δυτική Κρήτη.

Αναφορικά με την περαιτέρω εξέλιξη της κακοκαιρίας, επισημάνθηκε ότι ισχυρές βροχοπτώσεις θα σημειωθούν σε Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι θα δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Τέλος, η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει αύριο το πρωί την Αττική χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται ότι θα δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Σύμφωνα με τα έως τώρα μετεωρολογικά δεδομένα η κακοκαιρία αύριο θα επηρεάσει κυρίως τα νότια προάστια και πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα από Πειραιά έως Σούνιο, στη Σαλαμίνα και την Αίγινα.

Νέο μήνυμα του 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 24ωρο σε Πιερία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Φθιώτιδα

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους σε Πιερία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Φθιώτιδα προειδοποιώντας τους για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες- κεραυνοί-χαλαζοπτώσεις) για το επόμενο εικοσιτετράωρο στην περιοχή τους και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες- κεραυνοί-χαλαζοπτώσεις) για το επόμενο 24ώρο σε Πιερία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Φθιώτιδα. Περιορίστε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη Μαγνησία

Τα προβλήματα μεγαλώνουν από το νερό που πέφτει σε πρωτόγνωρη ποσότητα και με σφοδρότητα επί ώρες στον Βόλο. Η νεροποντή έχει προκαλέσει μία πρωτοφανή κατάσταση στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Ο χείμαρρος Κραυσίδωνας σε πολλές περιοχές έχει ξεχειλίσει και τα νερά πλημμυρίζουν δρόμους, καταστήματα και ισόγεια κατοικιών στη Χιλιαδού, το Οινόπνευμα, στους Αγίους Αναργύρους, την Νεάπολη και τα Παλαιά.

Στην οδό Ιερολοχιτών κόσμος έχει καταφύγει σε ανώτερους ορόφους κατοικιών αφού τα ισόγεια έχουν πλημμυρίσει και ζητούν βοήθεια από την Πυροσβεστική.

Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στη Νέα Ιωνία μεγάλο δένδρο έπεσε και κατέστρεψε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ήδη σχεδόν στο σύνολό τους περιοχές του Βόλου, της Νέας Ιωνίας και πολλών προαστίων αντιμετωπίζουν διακοπή της ηλεκτροδότησης και τα προβλήματα έχουν γίνει πάρα πολλά τόσο σε κατοικίες, όσο και σε βιομηχανικούς χώρους και επιχειρήσεις.

Χωρίς τηλεφωνικές συνδέσεις, κυρίως της σταθερής τηλεφωνίας είναι και πολλές περιοχές του Βόλου, ενώ με προβλήματα λειτουργεί και η κινητή τηλεφωνία εξ αιτίας των συνεχών κεραυνών που σαρώνουν την περιοχή.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Σκιάθο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Με απόφαση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας διακόπτεται προσωρινά, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονη βροχόπτωση και μεγάλος όγκος νερού), η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο της Σκιάθου, μέχρι την ύφεση των καιρικών φαινομένων.

Έρευνες για τον εντοπισμό 34χρονου στην Αγ. Αικατερίνη Βόλου

Σε εξέλιξη είναι έρευνες της ΕΜΑΚ και της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό ενός άντρα στην Αγία Αικατερίνη Βόλου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ένας άντρας 34 ετών, προσπάθησε να περάσει με το αυτοκίνητό του ένα ρέμα στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης Βόλου, άνοιξε την πόρτα και παρασύρθηκε. Στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επέβαινε και ο γιος του, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.

516 mm βροχής καταγράφηκαν στη Ζαγορά- Με ένταση συνεχίζονται οι βροχές σήμερα και αύριο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Daniel, η οποία δημιουργήθηκε από την παρουσία ψυχρής λίμνης στην ανώτερη ατμόσφαιρα και την έντονη μεταφορά υδρατμών από το Αιγαίο προς την ηπειρωτική χώρα, προκαλώντας πολύ μεγάλα ύψη βροχής κυρίως στα ανατολικά τμήματα.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, στην περιοχή της Ζαγοράς Πηλίου από χθες έως και τις πρωινές ώρες σήμερα (08:20) έχουν καταγραφεί 516 mm βροχής. Υπενθυμίζεται ότι το 1 mm βροχής, αντιστοιχεί σε ένα λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου.

Οι βροχές και οι ισχυρές καταιγίδες θα συνεχιστούν, παρουσιάζοντας ένταση και διάρκεια κυρίως στα κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα σήμερα και αύριο με τα πολύ μεγάλα ύψη βροχής που αναμένονται να δρουν σωρευτικά στα πλημμυρικά φαινόμενα που ήδη εκδηλώνονται, εντείνοντας τα προβλήματα.

Σύμφωνα με τον ανανεωμένο χάρτη, οι περιοχές όπου θα δεχθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής τις επόμενες ημέρες είναι:

Πιερία, Θεσσαλία (Μαγνησία, Τρίκαλα, Καρδίτσα, νότια τμήματα Ν. Λαρίσης), Σποράδες, ανατολική Στερεά (Φθιώτιδα, Βοιωτία), κεντρική Στερεά (Ευρυτανία), ανατολική Πελοπόννησος (δυτική Κορινθία, Αργολίδα, ανατολική Αρκαδία), νότια Πελοπόννησος (Μεσσηνία, Λακωνία) και τοπικά στην Ήπειρο (Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία).

Ενδεικτικά, από την επεξεργασία των προγνωστικών στοιχείων του αριθμητικού μοντέλου πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης στην περιοχή του Πηλίου, που ήδη αντιμετωπίζει πλημμυρικά επεισόδια, αναμένονται περίπου 650-700 mm, ενώ στην περιοχή νότια του νομού Καρδίτσας περίπου 550-600 mm.

Για λόγους σύγκρισης, αναφέρεται ότι στην περιοχή της Αθήνας (μετεωρολογικός σταθμός Ελληνικού, ΕΜΥ) σημειώνονται κατά μέσο όρο περίπου 400 mm σε ένα χρόνο.

Επιπλέον, οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι στο βόρειο Αιγαίο και στο Ιόνιο σήμερα με εντάσεις 6-7 μποφόρ, ενώ θα σημειωθεί και πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για σήμερα και αύριο παραμένει στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

