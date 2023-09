Καιρός

Καιρός - κακοκαιρία “Daniel” και την Τετάρτη

Που και πότε αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τετάρτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στους νομούς Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής), τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως στους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας και πρόσκαιρα στα νότια της Αττικής), την Εύβοια (κυρίως τη βόρεια), την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και κατά περιόδους στη δυτική και νότια Κρήτη. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φθάσει στα βορειοδυτικά τους 23 με 25 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 26 με 28 και στα νησιά του Αιγαίου τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα παρατηρηθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά περιόδους ισχυρές στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Εξασθένηση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνεόυν βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα. Εξασθένηση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκορασία θα κυανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια ο καιρός θα πειρλαμβάνει αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές κυρίως στα βόρεια. Ύφεση των φαινομένων τη νύχτα. Οι άνεμοι θαπνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα βόρεια τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη ο καιρός θα διακυμανθεί ανάλογα με την περιοχή. Στη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στους νομούς Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής). Εξασθένηση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα θαλάσσια παραθαλάσσια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο θα σημεωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως μέχρι το απόγευμα. Εξασθένηση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο η Τετάρτη θα φέρει αυξημένες νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τη νύχτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και νότια 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη Καιρός θα αντιμετωπίσουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη δυτική και νότια Κρήτη θα είναι κατά περιόδους έντονα. Οιι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στα δυτικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 και στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξουν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κα σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και στα νότια τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φθάσει στα βορειδυτικά τους 24 με 26, στα υπόλοιπα ηπεριωτικά τους 27 με 30 και στη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

