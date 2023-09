Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική μέσα σε λίγες ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κλήσεις που δέχθηκε η Πυροσβεστική από το πρωί έως το απόγευμα της Τρίτης. Απεγκλωβισμοί, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων.

-

Λόγω εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σήμερα Τρίτη, 05-09-2023 από Ω/ 07:00 έως Ω/17:00 έλαβε 690 κλήσεις, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και απομακρύνσεις ατόμων προς ασφαλή σημεία.

Συγκεκριμένα:

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 670 κλήσεις εκ των οποίων:

στη Μαγνησία, 500 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 80 αντλήσεις υδάτων, και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 100 άτομα.

Στην παραλιακή ζώνη της Λάρισας 70 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 12 αντλήσεις υδάτων και

Στη Σκιάθο 100 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 30 αντλήσεις υδάτων, και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 7 άτομα.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 20 κλήσεις εκ των οποίων:

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν για 3 κοπές δέντρων και 2 αφαιρέσεις αντικειμένων

Στη Χαλκιδική πραγματοποιήθηκαν 8 κοπές δέντρων και

Στις Σέρρες πραγματοποιήθηκε 1 κοπή δέντρου

Ειδήσεις σήμερα



Κακοκαιρία Daniel: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες - Σε ποιες περιοχές αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα

Κακοκαιρία Daniel: Πυκνό χαλάζι και μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες (εικόνες)

“Επέλαση” της κακοκαιρίας “Daniel” την Τρίτη