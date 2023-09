Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλία

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και πού γίνεται με δυσκολία. Αναλυτική ενημέρωση από την Αστυνομία.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχει ως εξής:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

- Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας:

στην επαρχιακή οδό Βελίκας – Αγιοκάμπου,

στην επαρχιακή οδό Κουτσουπιάς – Καρίτσας, εντός του οικισμού του Κόκκινου Νερού,

στην επαρχιακή οδό Παλαιόπυργου – Ομολίου,

στην επαρχιακή οδό Στομίου – Αλεξανδρινής – Παλαιόπυργου &

στην επαρχιακή οδό Γόννων – Ελιάς.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων:

στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Βόλου,

στον ορεινό όγκο του Πηλίου,

στην επαρχιακή οδό Ριζόμυλου – Καναλίων (από τη διασταύρωσή της με την ΠΕΟ Λάρισας – Βόλου έως το χωριό Κανάλια),

στην επαρχιακή οδό Βόλου – Καναλίων, από το χωριό Κερασιά έως το χωριό Κανάλια,

σε ολόκληρο οδικό δίκτυο της νήσου Σκιάθου &

στην επαρχιακή οδό Αγιάς – Βόλου, από το χωριό Κανάλια έως τα όρια του νομού Μαγνησίας προς το χωριό Καλαμάκι του νομού Λάρισας.



Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων:

στον Περιφερειακό (κόμβος Φυτόκου), εκτροπή οχημάτων,

στην Παραλιακή Αγριάς, Περιφερειακός προς Αγριά, εκτροπή οχημάτων &

στον κόμβο Διμηνίου.

Εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας και εκτάκτου ανάγκης

