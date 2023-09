Κόσμος

Φονική κακοκαιρία στη Βουλγαρία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες περοχές τέθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και πού σημειώθηκαν παρασύρσεις οχημάτων.

-

Φωτό αρχείου

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την καταρρακτώδη βροχή στην πόλη Τσάρεβο της Βουλγαρίας, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, ανέφερε ένας τοπικός αξιωματούχος στο τηλεοπτικό κανάλι BTV.

«Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Έχουμε επιβεβαιωμένα δύο νεκρούς», είπε ο δήμαρχος του Τσάρεβο Γκεόργκι Λάπτσεφ.

Η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, 60 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Terrible floods due to heavy rains in the Tsarevo of Bulgaria ???? (05.09.2023)



TELEGRAM JOIN ?? https://t.co/yY0dMMK1fg pic.twitter.com/Bpqc9jJ1Vo — Disaster News (@Top_Disaster) September 5, 2023

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν φαίνονται τροχόσπιτα και αυτοκίνητα να έχουν πέσει στη θάλασσα, αφού παρασύρθηκαν από τα νερά ποταμών που υπερχείλισαν. Έχουν πλημμυρίσει επίσης μπάνγκαλοου και ξενοδοχεία κατά μήκος των ακτών της Μαύρης Θάλασσας.

Ο πρωθυπουργός Νικολάι Ντένκοφ θα δώσει αργότερα συνέντευξη Τύπου για να ενημερώσει για τις ζημιές από τις πλημμύρες.

Ειδήσεις σήμερα

Κακοκαιρία Daniel: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες - Σε ποιες περιοχές αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα

Κακοκαιρία Daniel: Πυκνό χαλάζι και μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες (εικόνες)

“Επέλαση” της κακοκαιρίας “Daniel” την Τρίτη