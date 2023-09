Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο “Μεταξά”: Παύεται ο Διοικητής του

Η απόφαση του Υπουργού Υγείας για τη Διοίκηση του Νοσοκομείο «Μεταξά» μετά τις καταγγελίες που έγιναν από την ΠΟΕΔΗΝ.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, παύεται από τα καθήκοντά του ο Διοικητής του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά».

Παράλληλα, συνεχίζεται η κατεπείγουσα έρευνα για την αναζήτηση ευθυνών στη διοικητική και υγειονομική ιεραρχία του Νοσοκομείου, σχετικά με τη δυσλειτουργία που προέκυψε στο πρόγραμμα χημειοθεραπειών του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Χθες έγινε από την ΠΟΕΔΗΝ καταγγελία για έλλειψη φαρμάκων για χημειοθεραπεία ασθενή με καρκίνο στο νοσοκομείο Μεταξά, με τον πρόεδρό της να καταγγέλλει τη διοίκηση του αντικαρκινικού νοσοκομείου για κατασπάληση πόρων σε άλλες…κατευθύνσεις.

Το βράδυ της Δευτέρας η 2η ΥΠΕ απάντησε πως επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, διαψεύδοντας ότι υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου.

