Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Αγνοούμενοι στην Αργαλαστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας νεκρός και αγνοούμενοι από την κακοκαιρία “Daniel” που πλήττει τη Μαγνησία.

-

Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας “Daniel” που πλήττει τη Μεσσηνία και έχει προκαλέσει τον θάνατο ενός ανθρώπου στον Βόλο, ενώ ακόμα ένας αγνοείται από το μεσημέρι, όταν παρασύρθηκε το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ζευγάρι Αυστριακών το οποίο αγνοείτο από την περιοχή Ξυλόβρυση της Αργαλαστής Βόλου και έμενε σε ξύλινη κατοικία, βρέθηκε και είναι σώοι και οι δύο.

Πληροφορίες για αγνοούμενους στο Πήλιο, δεν επιβεβαιώνονται από την Πυροσβεστική ούτε από την Αστυνομία.

Την ίδια ώρα, εκκενώθηκαν το Γηροκομείο Αργαλαστής, όπου κατέρρευσε πτέρυγα, αλλά και το Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Ειδήσεις σήμερα

Κακοκαιρία Daniel: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες - Σε ποιες περιοχές αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα

Κακοκαιρία Daniel: Πυκνό χαλάζι και μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες (εικόνες)

“Επέλαση” της κακοκαιρίας “Daniel” την Τρίτη