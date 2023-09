Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Παράταση για την εγγραφή μαθητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Ποιες οι επιπλέον ημερομηνίες κατά τις οποίες, τα παιδιά των περιοχών που πλήγηκαν από τις φυσικές καταστροφές, μπορούν να πραγματοποιήσουν τις εγγραφές τους σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Η δυνατότητα να υποβάλλουν οι μαθητές των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων τις ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής για το σχολικό έτος 2023-2024, μεταξύ της προθεσμίας 11-15 Σεπτεμβρίου 2023, παρέχεται με απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ζέττας Μ. Μακρήκαι κ. Δόμνας Μιχαηλίδου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μαθητές, οι γονείς και οι κηδεμόνες τους καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας.

Πιο αναλυτικά, μετά τα σημερινά ακραία καιρικά φαινόμενα που οδήγησαν σε τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις, στις τηλεπικοινωνίες ακόμα και σε απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες περιοχές, όπως της Μαγνησίας, των Βόρειων Σποράδων αλλά και της Θεσσαλονίκης και αναμένεται να συνεχισθούν και αύριο, οι δυο Υφυπουργοί, με αίσθημα ευθύνης και ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στην ανησυχία μαθητών, γονέων και κηδεμόνων αποφάσισαν να υπάρξει σχετική μέριμνα, η οποία συνίσταται στο ότι οι μαθητές από τις πληγείσες περιοχές – όπως θα οριστούν από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας- που δε θα προλάβουν να ολοκληρώσουν τις εγγραφές τους μέσα στην προθεσμία των κατ’ εξαίρεση εγγραφών που λήγει Τρίτη 05-09-2023 στις 23:59 θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο χρονικό διάστημα των εκπρόθεσμων εγγραφών μεταξύ 11-15 Σεπτεμβρίου χωρίς όμως να προσμετρηθούν οι απουσίες τους, όπως θα οριστεί με σχετική εγκύκλιο.

Υπενθυμίζεται ότι, η Β’φάση των κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής για το σχολικό έτος 2023-2024 για ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. είχε προγραμματισθεί και ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘΑ ότι θα διεξαχθεί μεταξύ της Παρασκευής 01-09-2023 και ώρα 07:00 έως και την Τρίτη 05-09-2023 και ώρα 23:59. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα ήταν δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους, η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους, καθώς και η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών, όπου αυτό απαιτείται. Για τα Π.ΕΠΑ.Λ. οι αιτήσεις για τις κατ’ εξαίρεση εγγραφές υποβάλλονται χειρόγραφα (εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-εγγραφές) στο Π.ΕΠΑ.Λ. προτίμησης.

Η Υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή δήλωσε σχετικά: "Οι ακραίες και πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση και αγωνία ιδιαίτερα στις περιοχές που πλήττονται σήμερα από τη θεομηνία και δημιουργούν προβλήματα στις επικοινωνίες ενώ θέτουν ακόμη και σε απαγόρευση κυκλοφορίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αποφασίσαμε από κοινού με την καλή μου συνάδελφο Υφυπουργό Παιδείας Δόμνα Μιχαηλίδου να υπάρξει μέριμνα για την διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας των ηλεκτρονικών εγγραφών”.

H Υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι:"Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Προκάλεσαν επίσης, μεγάλη ανησυχία σε μαθητές και γονείς, μιας και σήμερα έληγε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια για τη νέα σχολική χρονιά. Γι’ αυτό, μαζί με την Υφυπουργό μας, Ζέττα Μακρή, αντιδράσαμε άμεσα και μεριμνήσαμε για τη διευκόλυνση στην ολοκλήρωσης της διαδικασίας των ηλεκτρονικών εγγραφών. Προτεραιότητά μας η προστασία κάθε μαθητή, κάθε εκπαιδευτικού και κάθε γονέα σε κάθε γωνιά της χώρας"

