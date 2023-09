Κοινωνία

Πειραιάς: Νεκρός άνδρας που έπεσε από πλοίο στο λιμάνι

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για το τραγικό τέλος του άνδρα που ανασύρθηκε νεκρός από το λιμάνι του Πειραιά.

Τη ζωή του έχασε ένας 36χρονος που έπεσε από πλοίο που απέπλευσε από το λιμάνι του Πειραιά για το Ηράκλειο της Κρήτης.

Το “Blue Horizon” είχε λύση κάβους και την ώρα που έκλεινε τον καταπέλτη του, ο άνδρας βρέθηκε στη θάλασσα.

Ο άνδρας ανασύρθηκε από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 21:00 το βράδυ της Τρίτης και εξετάζεται αν ο άνδρας βρέθηκε στο νερό προσπαθώντας να πηδήξει στο πλοίο για να επιβιβαστεί ή αν κάποιος τον έσπρωξε αφού είχε επιβιβαστεί.

Το πλοίο επέστρεψε στον Πειραιά, ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από το πλήρωμα και τους επιβάτες.

