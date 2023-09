Κόσμος

Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Σταθμό τρένων του Βούπερταλ (βίντεο)

Ο ένας δράστης συνελήφθη, πώς διέφυγαν οι άλλοι δύο και ποια τα επόμενα βήματα της αστυνομίας.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βούπερταλ, στη Γερμανία, το βραδυ της Τρίτης, με την αστυνομία να ξεκινά μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση, συμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Focus on line.

Ενας από τους φερόμενους δράστες συνελήφθη και ανακρίνεται, ενώ αναζητούνται ένας δευτερος και ένας τρίτος εμπλεκόμενος.

?? SUIVI - #Allemagne : A la gare routiere de #Wuppertal, un homme tenant un pistolet s'est approche agressivement pres de passants et aurait tire des coups de feu. La situation est confuse, il a ete interpelle par les policiers mais deux hommes seraient en fuite et recherches. pic.twitter.com/gtZsaBIlzb — FranceNews24 (@FranceNews24) September 5, 2023

