Δικαστική Αστυνομία: Στη Βουλή το νομοσχέδιο

Ποιος θα είναι ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της νέας υπηρεσίας και από τι προσωπικό θα απαρτίζεται.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας - Τροποποιήσεις ν.4963/2022 και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας στελέχωσης της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» του άρθρου 3 του ν. 4963/2022 (Α' 149), προς διασφάλιση της άμεσης, πλήρους και αποτελεσματικής λειτουργίας της.

Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς επεξεργασία, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, την Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2023 (10πμ).

Όπως έχει γίνει γνωστό από την κυβέρνηση η Δικαστική Αστυνομία πρόκειται να αποτελέσει μια υπηρεσία επικουρική προς τη Δικαιοσύνη με σκοπό την τήρηση δικαστική ευρυθμίας, πχ. διασφαλίζει τη δυνατότητα των δικαστικών λειτουργών να καλούν τεχνικούς συμβούλους την ώρα που πραγματεύονται μια υπόθεση, δίνει τη δυνατότητα ταχύτερης εκτέλεσης των ποινικών αποφάσεων και επίδοσης των δικογράφων κ.ο.κ.

Θα αποτελείται από δύο τμήματα: το πολιτικό και το ένστολο. Οι ένστολοι θα είναι εκείνοι που θα βρίσκονται στις αίθουσες των δικαστικών μεγάρων, για τη φύλαξη των χώρων, αποδεσμεύοντας το προσωπικό της ΕΛΑΣ. Το πολιτικό σκέλος του σώματος αφορά σττην παροχή επικουρικής βοήθειας στις δικαστικές κι εισαγγελικές αρχές. Πρόκειται να στελεχωθεί από εξειδικευμένους επιστήμονες από διάφορους κλάδους ώστε να καλυφθούν τα κενά προσωπικού στις δικαστικές υπηρεσίες.

