Κακοκαιρία “Daniel”: Νύχτα αγωνίας στη Μαγνησία (εικόνες)

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους. Ποτάμια παραμένουν ο δρόμοι, ενώ χιλιάδες σπίτια είναι χωρίς ρεύμα και περιοχές αποκομμένες λόγω των δρόμων.

Η ακραία κακοκαιρία Daniel που πλήττει σκληρά την Μαγνησία και ειδικότερα την περιοχή του Πηλίου είχε τις πρώτες της επιπτώσεις σε δομές της περιοχής.

Το Γηροκομείο του Βόλου στην βόρεια πλευρά της πόλης εκκενώθηκε, εξαιτίας του γεγονότος ότι κατέρρευσε ο τοίχος της παλιάς πτέρυγας δίπλα από την οποία περνάει το ρέμα του Κρυσπίδωνα, είναι το ρέμα που έχει προκαλέσει με την υπερχείλιση, εξαιτίας των ιστορικών όγκων βροχής πάμπολα προβλήματα στην πόλη του Βόλου.

Οι τρόφιμοι του Γηροκομείου μεταφέρθηκαν σε πρόσκαιρη δομή που δημιουργήθηκε για να τους φιλοξενήσει με ασφάλεια.

Την ίδια ώρα εκκένωση διατάχθηκε από την τον διοικητήτης 5ης ΥΠΕ Φώτη Σερέτη και τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ Νίκο Παπαευσταθίου στο Κέντρο Υγείας της Αργαλαστής, στο νότιο Πήλιο, με στόχο την προστασία των εργαζομένων σε αυτό. Δημιουργήθηκε δομή στο δημαρχείο του νότιου Πηλίου, στην οποία μεταφέρθηκαν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ στο χώρο του Κέντρου Υγείας παρέμειναν μόνο δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την άντληση των υδάτων και παροχή βοήθειας.

Την ίδια ώρα αναβλήθηκλαν χημειοθεραπείες στο νοσοκομείο Βόλου, καθώς πλημμύρισε το δωμάτιο που πραγματοποιείται η διύλιση των φαρμάκων της χημειοθεραπείας με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πραγματοποίηση του σημερινού προγράμματος. Από τη διοίκηση ανακοινώθηκε πως θα πραγματοποιηθούν αύριο κανονικά με εφεδρικό μηχάνημα.

Μεγάλα τμήματα της περιοχής του Βόλου,της Νέας Ιωνίας και των προαστίων της πόλης εξακολουθούν να είναι χωρίς ρεύμα.

Το βράδυ της Τρίτης νέο μήνυμα από το 112 εστάλη σε όλη την περιοχή της Μαγνησίας και υπενθυμίζει την απαγόρευση κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα, πλην των ειδικών της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: « Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο νομό Μαγνησίας με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων».

Σε ολόκληρη την περιοχή του Βόλου δεν κινείται κανένα όχημα, καθώς τα νερά έχουν καταλάβει τα πάντα και έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους δρόμους, ειδικά στην περιοχή του Πηλίου, όπου οδοστρώματα έχουν υποχωρήσει και ολόκληροι δρόμοι έχουν καταστραφεί εντελώς από τη μανία του νερού.

Πρόκειται για μια κατάσταση που δεν έχει προηγούμενο και σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις των ειδικών θα συνεχιστεί και για τις επόμενες ώρες, χωρίς να μειωθεί η ένταση των φαινομένων.

Άλλα δύο άτομα αγνοούνται στην περιοχή του νοτίου Πηλίου μετά την σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή .

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις τοπικές αρχές αγνοούνται δύο άτομα στην περιοχή της Πάλτσης χωρίς όμως να υπάρχει επιβεβαίωση από την αστυνομία και την πυροσβεστική.

Ένα ζευγάρι αυστριακής καταγωγής εντόπισαν ζωντανό οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Νότιο Πήλιο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ξεκίνησαν αμέσως έρευνες για τον εντοπισμό τους καθώς υπήρχαν συγκεχυμένες πληροφορίες ότι είχαν χαθεί τα ίχνη τους από την Ξινόβρυση, χωριό του Νοτίου Πηλίου. Το ζευγάρι εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του

Ο 42χρονος που προσπάθησε να περάσει το πρωί με το αυτοκίνητό του ένα ρέμα στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης Βόλου, συνεχίζει να αγνοείται.

Η κυκλοφορία προς το νότιο Πήλιο διακόπηκε διότι κατέρρευσε η γέφυρα στην περιοχή της Μπούφας επί της εθνικής οδού Βόλου - Νεοχωρίου - Αργαλαστής.

Μέσα στην πόλη του Βόλου λόγω των βλαβών στα δίκτυα, δεν υπάρχει ηλεκτρικό, νερό, ίντερνετ και τηλέφωνο.

Επίσης στον Βόλο έχουν πλημμυρίσει οι εγκαταστάσεις του συγκροτήματος Τσαλαπάτα, του πρώην εργοστασίου που στεγάζει εκθέματα και εργαστήρια για την ιστορία της πλινθοκεραμοποιίας και το μνημείο αυτό της βιομηχανικής μας κληρονομιάς θάφτηκε στις λάσπες .

Στην Βόλο δεν θα λειτουργήσουν αύριο οι αστικές συγκοινωνίες, ενώ δεν υπάρχουν τρένα και δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ , ενώ συνεχίζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας.

