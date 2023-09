Κοινωνία

Νέα μηνύματα από 112: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Καρδίτσα και Φάρσαλα

Η πυροσβεστική έχει προχωρήσει σε αρκετές αντλήσεις νερού στην πόλη της Καρδίτσας και στο Μουζάκι

Στην απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Νομό Καρδίτσας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων, λόγω της εξέλιξης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προχώρησε νωρίς το πρωί η Αστυνομία με μηνύματα απο το 112.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Σήμερα Τετάρτη 06-09-2023 ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως τους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας), την Εύβοια (κυρίως τη βόρεια), την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική Μακεδονία (κυρίως τους νομούς Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής) και την Αττική κυρίως τα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

β. κατά τόπους στη δυτική και νότια Κρήτη, τα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και την Ήπειρο.

Αύριο, Πέμπτη 07-09-2023 ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη βόρεια Εύβοια και την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως τους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας).

Ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 6-9-2023, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα στα ηπειρωτικά.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

