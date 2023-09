Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Χιλιάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική μέσα σε ένα 24ωρο

Οι περιοχές με το μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω της κακοκαιρίας και οι κλήσεις που δέχθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα.

Συνολικά 1196 κλήσεις έχει λάβει το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, λόγω της κακοκαιρίας "Daniel", από χθες το πρωί μέχρι σήμερα στις 6 το πρωί κατά την εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων σε περιοχές της χώρας. Οι κλήσεις αφορούν κυρίως αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και απομακρύνσεις ατόμων προς ασφαλή σημεία.

Συγκεκριμένα:

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει λάβει 1.049 κλήσεις, εκ των οποίων:

στη Μαγνησία, 750 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 200 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 200 άτομα.

στην παραλιακή ζώνη της Λάρισας 130 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 20 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 30 άτομα

στην Καρδίτσα, 60 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 15 αντλήσεις υδάτων

στη Σκιάθο, 109 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 20 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 20 άτομα

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 80 κλήσεις, σε περιοχές της βόρειας Εύβοιας ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 13 αντλήσεις υδάτων, 6 κοπές δέντρων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 9 άτομα.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 20 κλήσεις, εκ των οποίων:

στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν για 3 κοπές δέντρων και 2 αφαιρέσεις αντικειμένων

στη Χαλκιδική πραγματοποιήθηκαν 8 κοπές δέντρων και

στις Σέρρες πραγματοποιήθηκε 1 κοπή δέντρου

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 47 κλήσεις, εκ των οποίων:

στις Σπέτσες 12 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 8 αντλήσεις υδάτων

στην Επίδαυρο 10 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 2 άτομα

στο Κρανίδι 25 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 15 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 2 άτομα

Ακόμη, λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων που εκδηλώνονται στην Καρδίτσα και στα Φάρσαλα, εκδόθηκαν 2 διαφορετικά μηνύματα από το 112, στις 05:10 και στις 05:13 αντίστοιχα, για απαγόρευση κυκλοφορίας στις παραπάνω περιοχές.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η κακοκαιρία που ήδη προκαλεί ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, θα συνεχιστεί έως αύριο, προκαλώντας πολύ μεγάλα ύψη βροχής.

Για σήμερα Τετάρτη 06-09-2023 ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως τους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας), την Εύβοια (κυρίως τη βόρεια), την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική Μακεδονία (κυρίως τους νομούς Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής) και την Αττική κυρίως τα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

β. κατά τόπους στη δυτική και νότια Κρήτη, τα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και την Ήπειρο.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε γενική επιφυλακή.

Επιπλέον το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

