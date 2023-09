Πολιτική

Πειραιάς - Βαρβιτσιώτης: Ο 36χρονος ήταν επιβάτης του “Blue Horizon, είχε βγει και ήθελε να ξαναμπεί στο πλοίο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε ο Υπουργός Ναυτιλίας για το τραγικό περιστατικό στο λιμάνι του Πειραιά.

-

Οργή και θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του 36χρονου στο λιμάνι του Πειραιά, τον οποίο έσπρωξαν στη θάλασσα μέλη του πληρώματος του Blue Horizon, ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί στο πλοίο που έφευγε με τον καταπέλτη κάτω.

Το πλοίο Blue Horizon εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά προς Ηράκλειο και το άγριο και σοκαριστικό αυτό περιστατικό συνέβη περίπου στις 9 το βράδυ.

Σε βίντεο που ανέβηκαν στα social media φαίνεται το πλήρωμα του πλοίου Blue Horizon να πετάει τον άτυχο άνδρα από τον καταπέλτη και αυτός να καταλήγει στη θάλασσα, όπου βρήκε τραγικό θάνατο. Το βίντεο είναι ανατριχιαστικό αλλά πλήρως αποκαλυπτικό του τι συνέβη.

Συνελήφθησαν καπετάνιος και μέλη του πληρώματος του Blue Horizon που έσπρωξαν στον θάνατο τον 36χρονο

Στο "Καλοκαίρι Μαζί" μίλησε ο Υπουργός Ναυτιλίας, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης αναφέροντας για το τραγικό περιστατικό πως "είμαστε όλοι σοκαρισμένοι για το φρικαλέο αυτό περιστατικό" ενώ όπως τόνισε "ευθύνη έχει και ο καπετάνιος και η συμπεριφορά αυτή δεν συνάδει με το ναυτικό επάγγελμα".

¨Όπως αποκάλυψε "ο 36χρονος ήταν επιβάτης του πλοίου που αποβιβάστηκε και προσπάθησε να ξαναμπεί στο καράβι".

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τα μέλη του πληρώματος

Οι κατηγορίες για τους 4 (καπετάνιος, ύπαρχος, λοστρόμος και αξιωματικός καταστρώματος) είναι ανθρωποκτονία από κοινού.

Θα απολογηθούν στην εισαγγελία το μεσημέρι.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης, αναφέρει σε ανάρτησή του: «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς αυτή τη φρίκη, αυτή τη βαρβαρότητα, αυτή την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. Αποκτήνωση».

Σε ανακοίνωσή του ο Δημήτρης Διαμαντίδης, Γραμματέας του Τομέα Ναυτιλίας ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σημειώνει: «Εκ μέρους του τομέα Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ θα ήθελα να εκφράσω τη θλίψη μου για το τραγικό περιστατικό στο λιμάνι του Πειραιά, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος. Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό Ναυτιλίας να πράξει τα δέοντα. Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 2023 να συμβαίνουν αυτά τα τραγικά περιστατικά. Θα πρέπει επιτέλους, να φτάσει το "μαχαίρι στο κόκκαλο" και να αποδοθούν οι ευθύνες άμεσα, εκεί που πρέπει. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος».

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Οι απίστευτες εικόνες της δολοφονίας του 36χρονου στον καταπέλτη του “Blue Horizon” σοκάρουν και “σφίγγουν το στομάχι” σε όποιον θέλει να λέγεται άνθρωπος. Η απαξίωση της ανθρώπινης ζωής που βιώνουμε σχεδόν καθημερινά σε μια κοινωνία όπου βασιλεύουν οι σάπιες αξίες του ατομισμού και του κέρδους, οδηγεί σε τέτοια επίπεδα αποκτήνωσης, ώστε να πετάει κάποιος έναν άνθρωπο στη θάλασσα και -ενώ τον βλέπει να πνίγεται μέσα στα απόνερα- να δίνει εντολή να ξεκινήσει κανονικά το πλοίο, προφανώς για να μην υπάρξει καθυστέρηση, αφού για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες “ο χρόνος είναι χρήμα”. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και όλες οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να δώσουν απαντήσεις: Τηρήθηκε από την εταιρεία το πρωτόκολλο και τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά τον απόπλου του πλοίου; Υπήρχε παρουσία του Λιμενικού; Πώς είναι δυνατόν το πλοίο να αποπλέει και να ταξιδεύει ανενόχλητο για ώρα πριν δοθεί εντολή να επιστρέψει; Είναι χαρακτηριστικό πως το τι πραγματικά έγινε αποκαλύφθηκε από τους ίδιους τους επιβάτες του πλοίου, ενώ η αρχική ενημέρωση του Λιμενικού έριχνε επί της ουσίας την ευθύνη στο θύμα. Πέρα από τις δεδομένες ευθύνες μελών του πληρώματος που πρέπει να αποδοθούν, το ΚΚΕ απαιτεί να διερευνηθεί σε βάθος το έγκλημα και όλες οι συνθήκες που το προκάλεσαν, ενώ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του 36χρονου βιοπαλαιστή από την Κρήτη που έχασε άδικα τη ζωή του».





Ειδήσεις σήμερα:

Κεφαλονιά: Σύγκρουση εμπορικών πλοίων (βίντεο)

Κακοκαιρία “Daniel” - Βόλος: Εικόνες βιβλικής καταστροφής - Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος (εικόνες)

Καιρός - κακοκαιρία “Daniel” και την Τετάρτη