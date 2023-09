Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Εγκλωβισμένοι, πλημμύρες και καταστροφές και στα Μέθανα (εικόνες)

Δραματική είναι και στα Μέθανα η κατάσταση, λόγω του μεγάλου όγκου νερού στην περιοχή.

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στα Μέθανα, όπου έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο, από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσε η κακοκαιρία “Daniel”.

Λόγω της κατάστασης έχουν εγκλωβιστεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος στο αυτοκίνητό του και ένας ακόμα σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Σπίτια έχουν πλημμυρίσει και η κατάσταση του οδικού δικτύου δεν επιτρέπει μετακινήσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως έχουν απαγορευτεί με μήνυμα από το 112.

Ο δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ενώ στα Μέθανα πηγαίνει και πλοίο από τον Πειραιά.

