Κακοκαιρία “Daniel”: Νεκρή γυναίκα στη Μαγνησία

Νεκρή ανασύρθηκε μία γυναίκα από την Μαγνησία. Τρεις άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται.

Μία ηλικιωμένη είναι το δεύτερo θύμα της κακοκαιρίας "Daniel" στη Μαγνησία.

Η γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή απο την περιοχή Πάλτση, απο οκτώ πυροσβέστες. Η 87χρονη φέρεται να είχε καταπλακωθεί από φερτά υλικά.

Από την ίδια περιοχή αναζητούνται δύο άνδρες 70 και 85 ετών.

Τρεις ακόμα άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι από την περιοχή της Μαγνησίας, μεταξύ των οποίων και ο 42χρονος ο οποίος παρασύρθηκε χθες από τα ορμητικά νερά.

#Σορός ηλικιωμένης ανασύρθηκε στην περιοχή Πάλτση Μαγνήσιας. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2023

Η σορός της ηλικιωμένης ανασύρθηκε από περιοχή του Πηλίου η οποία παραμένει αποκομμένη, μετά την κατάρρευση γέφυρας όπου παραλίγο να χάσει τη ζωή του ακόμα ένας άνθρωπος.

