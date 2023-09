Κοινωνία

Πειραιάς: “Είναι έγκλημα, είναι δολοφονία” - Ραγίζει καρδιές ο αδερφός του 36χρονου (βίντεο)

Συγκλονίζουν τα λόγια του αδερφού του άτυχου 36χρονου.

Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης από τον τραγικό χαμό του 36χρονου, στο λιμάνι του Πειραιά, όταν ενώ προσπαθούσε να προλάβει το πλοίο άνδρες του πληρώματος φέρονται να τον απώθησαν με αποτέλεσμα να πέσει από τον καταπέλτη και πνιγεί στα νερά του λιμανιού.

Ο 36χρονος Αντώνης Κ. ήταν ένας από τους πλέον αγαπητούς ανθρώπους στον Άγιο Νικόλαο. Προερχόταν από μια πολυμελή οικογένεια -είχε 10 αδέρφια- και έκανε όποια δουλειά μπορούσε. Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν σε ένα οπωροπωλείο.

Ζούσε μαζί με έναν εκ των αδερφών του, ο οποίος ενημερώθηκε για τον τραγικό θάνατο του Αντώνη νωρίς το πρωί. Ο άνδρας δεν άντεξε στο άκουσμα της τραγικής είδησης και λύγισε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

«Είναι έγκλημα, είναι δολοφονία»

Σπαρακτικά είναι τα λόγια έτερου αδερφού του 36χρονου, ο οποίος μίλησε στο Creta24.gr, για το πως ενημερώθηκε για το τραγικό περιστατικό.

«Τον αγαπούσε όλος ο κόσμος, όλος ο Άγιος Νικόλαος κι αυτό δεν είναι υπερβολή. Ρωτήστε όποιον θέλετε για τον αδερφό μου» μας είπε ο αδερφός του αδικοχαμένου Αντώνη , Νίκος Κ.

«Ο αδερφός μου» συνεχίζει ο Νίκος, «ήταν ένα παιδί που βοηθούσε τους πάντες. Δεν είχε σταθερη δουλειά, δεν είχε μάθει κάποια τέχνη, δεν είχε σπουδάσει, αλλά αγαπούσε τους πάντες και τους βοηθούσε».

Σύμφωνα με το ίδιο, ο αδερφός του είχε πάει ταξίδι για να δει φίλους του στην Αθήνα. «Ταξίδευε συχνά στην Αθήνα για να δει τους φίλους του. Αποκλείεται να μην είχε εισιτήριο. Πάντα πριν ξεκινήσει από την Κρήτη, είχε κόψει και το εισιτήριο της επιστροφής. Οι λιμενικοί μου είπαν ότι είχε λίγα ψιλά πάνω του, είχε αγοράσει εισιτήριο, πιστεύω».

Ο ίδιος ενημερώθηκε στις 3 τα ξημερώματα για το απίστευτο περιστατικό από έναν λιμενικό στον Άγιο Νικόλαο. «Δεν ξέρουμε κάτι άλλο περιμένουμε κι εμείς ενημέρωση».

Αναφορικά με τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας ο αδερφός του 36χρονου ανέφερε ότι τα είδε. «Αυτό είναι έγκλημα, είναι δολοφονία», δήλωσε.





