Νίκος Παππάς: Άστοχες προεκλογικές δηλώσεις μας απομάκρυναν από τα μεσαία στρώματα (βίντεο)

Τι είπε ο κ. Παππάς για την υποψηφιότητα Κασσελάκη

Με τις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν μπει στην τελική ευθεία, ο Νίκος Παππάς τόνισε πως το ενδιαφέρον αναθερμαίνεται και εκτιμά πως η συμμετοχή θα είναι σοβαρή.

Αναφερόμενος στο καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας "Daniel" από τον Βόλο είπε πως "η κλιματική αλλαγή ήρθε για να μείνει" και συνέχισε "η πολιτική προστασία είχε ενημερώσει για αυτό που έρχεται, για αυτό και θα πρέπει να μας πει ο κ. Μπέος και ο κ. Αγοραστός αν καθάρισαν φρεάτια και ποτάμια και αν έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα".





Για την υποψηφιότητα Κασσελάκη τόνισε πως "χάρηκα με την υποψηφιότητα αυτή. Ο κ. Κασσελάκης δεν ήρθε ουρανοκατέβατος, ήταν υποψήφιος στο επικρατείαςτου ΣΥΡΙΖΑ" ενώ ανέφερε πως "πρέπει να πέσουν οι τόνοι. Δεν υπάρχει χώρος για ρατσιστικές και ομοφοβικές επιθέσεις".

Ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε για τα σχέδια του σε περίπτωση εκλογής του ότι "υπάρχει ανάγκη μετασχηματισμού. Ήταν λάθος που κοντοσταθήκαμε σε αλλαγές. Το 2019 ο κόσμος μας έδωσε 32%, όμως το 2023 φάνηκε πως ήθελε να αφήσει πίσω τις δυσκολίες του 2015 και εμείς υπολιπόμεθα των αναγκών αυτών".

Σχετικά με την ακρίβεια είπε πως "το τέρας της αισχροκέρδειας είναι εδώ" ενώ σχετικά με την είσοδο ακροδεξιών κομμάτων στη Βουλή τόνισε πως "ο λόγος δεν είναι η απλή αναλογική, αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική που ακολούθησε στο θέμα του Μακεδονικού".

