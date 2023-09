Κοινωνία

ΠΝΟ για “Blue Horizon”: Το αποτρόπαιο περιστατικό δεν αντιπροσωπεύει την πλειονότητα των ναυτικών

Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας για το τραγικό τέλος του 36χρονου που έχασε τη ζωή του στον Πειραιά.

«Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία εκφράζει την βαριά θλίψη και την οδύνη της για τον τραγικό θάνατο του επιβάτη στο πλοίο “Blue Horizon” και απευθύνει τα θερμά συλλυπητήρια της στην οικογένεια και στα αγαπημένα του πρόσωπα», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΝΟ.

«Το αποτρόπαιο οπτικοακουστικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύει την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων Ναυτικών οι οποίο διαθέτουν υψηλό επίπεδο ναυτοσύνης και εκπαίδευσης, πράγμα που το αποδεικνύουν καθημερινά μεταφέροντας και σε ετήσια βάση εκατομμύρια επιβατών και ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο σε ασφυκτικές συνθήκες χωρίς καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής, έχοντας σαν πρώτο μέλημα τους αυτό που τους επιβάλει ο επαγγελματισμός τους δηλαδή την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Αναμένουμε τα πορίσματα των αρμόδιων Υπηρεσιών για την διαλεύκανση του όλου τραγικού περιστατικού», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

