Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ – Τζουμάκας: Θέλουμε πρόεδρο νίκης

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Τζουμάκας.

Για τις ανάγκες της χώρας και του κόμματος μίλησε ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Τζουμάκας, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

«Οι πολιτικές ηγεσίες να συνέλθουν και να κουβεντιάσουν τα προβλήματα της χώρας», είπε εστιάζοντας στις επιχειρήσεις που έκλεισαν και πρότεινε μία «Silicon Valley” στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες και με δεδομένο το brain drain από τους Έλληνες προς το εξωτερικό.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έδωσε τις επιδοτήσεις στους «έχοντες» και ζήτησε «επιχειρηματική τάξη» τονίζοντας ότι, «μια χώρα που δεν παράγει και δεν φορολογεί, θα έχει χρέος».

«Το σοβαρότερο εθνικό πρόβλημα είναι ότι το ποσοστό που πέρασε κάτω από το όριο της φτώχειας, χρειάζεται να χρηματοδοτήσουμε ενέργειες που θα σηκώσουν πάνω τον κόσμο», επεσήμανε.

Αναφέρθηκε επιπλέον πως, «7 στους 10 νέους δεν έχουν κατοικία και αυτό θα έπρεπε να είναι το πρώτο ζήτημα όλων των κυβερνήσεων»

Μιλώντας, τέλος, για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως, «θέλουμε πολιτική νίκης και όχι πολιτική ήττας και ως εκ τούτου θέλουμε να εκλέξουμε πρόεδρο που θα είναι της νίκης, γιατί είχαμε πολιτική ήττας».

