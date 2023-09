Κοινωνία

“Daniel”: Επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου της ΕΜΥ – Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία

Τα νεότερα δεδομένα για την πορεία της κακοκαιρίας “Daniel”. Αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΜΥ.

Έως και αύριο το μεσημέρι θα συνεχιστεί η κακοκαιρία Daniel που προκαλεί ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε στις 4/9 και επικαιροποιήθηκε με βάση τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ:

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε στις 03-09-2023/1300 τοπική ώρα, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, καθώς η κακοκαιρία Daniel που ήδη από τη Δευτέρα 04-09-2023 προκαλεί ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα, θα συνεχιστεί έως και τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 07-09-2023.

Πιο αναλυτικά:

α) Σήμερα Τετάρτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως τους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας) και την Εύβοια (κυρίως τη βόρεια). Προς το βράδυ θα υπάρξει μικρή εξασθένηση των φαινομένων, αλλά από πολύ νωρίς το πρωί της Πέμπτης τα φαινόμενα, κυρίως στα ανατολικότερα τμήματα της Θεσσαλίας και τις Σποράδες, θα ενταθούν εκ νέου. Από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

β) Παροδικά έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σήμερα Τετάρτη και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική Μακεδονία (κυρίως τους νομούς Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής) και την Αττική (κυρίως τα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα), καθώς επίσης στη δυτική Κρήτη, τα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και την Ήπειρο. Σε αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προοδευτικά αργά το βράδυ και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα καθημερινά τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr και www.hnms.gr).

Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα συνεχίσει να γίνεται ανά δωδεκάωρο με τη μορφή έκτακτων δελτίων που θα αποτελούν συνέχεια του αρχικού έκτακτου δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

