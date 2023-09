Κόσμος

Γκουτέρες: Η κλιματική κατάρρευση άρχισε

Νέα προειδοποίηση από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, οι συνέπειες της οποίας γίνονται όλο και πιο αισθητές στον πλανήτη.

«Η κλιματική κατάρρευση άρχισε», υπογραμμίζει σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε ανακοίνωση που εξέδωσε αντιδρώντας στην ανακοίνωση για το παγκόσμιο ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκε στη διάρκεια του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο.

«Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό εναντίον των συνεπειών της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα», πρόσθεσε. «Το κλίμα μας καταρρέει πιο γρήγορα απ' αυτό που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε, με ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα τα οποία πλήττουν όλες τις γωνιές του πλανήτη».

Τα κύματα καύσωνα, που γίνονται πιο έντονα και πιο συχνά εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, δημιουργούν ένα «διαβολικό ζωμό» ρυπαντών που απειλούν τους ανθρώπους και όλα τα έμβια όντα, προειδοποίησε σήμερα ο ΟΗΕ.

