Φονική κακοκαιρία και στην Τουρκία (εικόνες)

Νεκροί και ανυπολόγιστες καταστροφές σημειώθηκαν στην Τουρκία, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στη βορειοδυτική Τουρκία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Οι δύο από αυτούς έχασαν τη ζωή τους χθες, Τρίτη, το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Επίσης 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του κυβερνήτη της πόλης.

Οι τουρκικές υπηρεσίες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών διευκρίνισαν επίσης ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις αγνοούνται στην επαρχία Κιρκλαρελί, στην βορειοδυτική Τουρκία.

Η καταιγίδα στη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει εν μέρει σταθμός του μετρό της Κωνσταντινούπολης και ανάγκασε τις αρχές να απομακρύνουν από δημοτική βιβλιοθήκη δεκάδες ανθρώπους, σύμφωνα με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης.

Σοβαρά προβλήματα υπήρξαν και στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης καθώς κεραυνός χτύπησε τους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών. Οι πτήσεις σταμάτησαν για σύντομο χρονικό διάστημα λόγω κακοκαιρίας. Τα αεροπλάνα που κατέβαιναν χρειάστηκε να κάνουν κύκλους στον αέρα.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αυτοκίνητα και πάγκους αγορών να παρασύρονται από τα νερά.

Istanbul'da sel felaketinde kucuk cocugun sele kap?ld?g? anlar buyuk panik yaratt?



Mesut Yar: Istanbul eski Istanbul degil. K?s gelmeden felaketin ipucu geldi. #HepAyn? @mesutyar pic.twitter.com/XIH1CwVecT — SOZCU Televizyonu (@szctelevizyonu) September 6, 2023

Οι βροχές αυτές ήρθαν ύστερα από ένα ιδιαίτερα ξηρό καλοκαίρι, στη διάρκεια του οποίου η στάθμη των υδάτων στους ταμιευτήρες νερού της πόλης αυτής των 16 εκατομμυρίων κατοίκων είχε πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών.

