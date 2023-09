Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλοι οι δήμοι σε Μαγνησία, Τρίκαλα, Καρδίτσα

Ακόμηκηρύσσονται σε έκτακτη ανάγκη και 3 δήμοι στην Λάρισα

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύσσονται στο σύνολό τους οι Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, Καρδίτσας, Τρικάλων καθώς και οι Δήμοι Αγιάς, Κιλελέρ, Φαρσάλων της Π.Ε. Λάρισας.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός αιτήθηκε στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Β. Παπαγεωργίου, την κήρυξη όλων των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για τη διαχείριση των συνεπειών του πρωτοφανούς για τη χώρα ακραίου καιρικού φαινομένου Daniel που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκαλώντας βιβλικές καταστροφές σε υποδομές, σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες.

