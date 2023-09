Οικονομία

Φωτιές: Μέτρα ανακούφισης για τους πληγέντες

Τα μέτρα ανακούφισης για τις υποχρεώσεις των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών.

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Πάνος Τσακλόγλου υπέγραψε απόφαση που περιλαμβάνει νέα στοχευμένα μέτρα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν κατά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.

Μεταξύ των μέτρων προβλέπονται η αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πυρκαγιές με ειδική μέριμνα για όσους έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημίες.

H Υπουργική Απόφαση αφορά όλες τις επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα:

1. Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

2. Στη Δημοτική Ενότητα Σώστου του Δήμου Ιάσμου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

3. Στις Δημοτικές Κοινότητες Διαλεκτού, Αβραμυλιάς και Νέου Ξεριά της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

4. Στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδαίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

5. Στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κοσμά της Δημοτικής Ενότητας Ορεινού του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

6. Στον Δήμο Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

7. Στις Δημοτικές Κοινότητες Γρατινής, Στυλαρίου και Σιδηράδων της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

8. Στη Δημοτική Ενότητα Φιλλύρας του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Για όλες τις επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις ανωτέρω πληγείσες περιοχές, ανεξαρτήτως υλικών ζημιών, προβλέπεται ότι:

Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και δεν επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις

Αναστέλλεται η καταβολή για τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές για ένα (1) μήνα, αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου 2023

Ρυθμίζονται και δοσοποιούνται όλες οι ανωτέρω οφειλές, κεφαλαιοποιημένες και τρέχουσες, σε 12 ως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις – Αίτηση υπαγωγής μέχρι 30.09.2023

Ειδικά για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες.

Για όλες τις επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις ανωτέρω πληγείσες περιοχές, η προστασία επεκτείνεται επίσης στους έξι (6) μήνες εφόσον έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημίες που πιστοποιούνται με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας και ισχύουν επιπλέον οι κάτωθι ρυθμίσεις:

Kεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα),

Aναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα, κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων),

Eξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24).

