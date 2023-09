Οικονομία

Κακοκαιρία “Daniel” - ΔΕΔΔΗΕ: Πότε αναμένεται αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης

Στο νομό Μαγνησίας, η κακοκαιρία έπληξε 13 γραμμές Μέσης Τάσης καθώς και περίπου 750 υποσταθμούς που ηλεκτροδοτούν τμήμα της πόλης του Βόλου και όμορους οικισμούς

Σε τέσσερις γραμμές Μέσης Τάσης και σε περίπου 570 υποσταθμούς που επηρεάζουν, εκτός από την περιοχή του Βόλου, και χωριά στο ορεινό και παραλιακό Πήλιο , αντιμετωπίζονται αυτή την ώρα τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που έχουν προκληθεί στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την κακοκαιρία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ, έως τις πρώτες απογευματινές ώρες, εκτιμάται ότι σημαντικό τμήμα του κέντρου του Βόλου θα επανηλεκτροδοτηθεί. Παράλληλα μέχρι το μεσημέρι αναμένεται και η επανηλεκτροδότηση τμήματος της Σκιάθου. Υπενθυμίζεται ότι στο νομό Μαγνησίας, η κακοκαιρία έπληξε 13 γραμμές Μέσης Τάσης καθώς και περίπου 750 υποσταθμούς που ηλεκτροδοτούν τμήμα της πόλης του Βόλου και όμορους οικισμούς.

Σχετικά με τις υπόλοιπες πληγείσες περιοχές:

Το τμήμα της Καρδίτσας αντιμετωπίζει αυτή την στιγμή προβλήματα ηλεκτροδότησης καθώς η κακοκαιρία έχει επηρεάσει περίπου 25 υποσταθμούς, με εκτίμηση αποκατάστασης αργότερα το μεσημέρι.

Στην περιοχή των Φαρσάλων και της Λάρισας συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που επηρεάζουν συνολικά περίπου 20 οικισμούς.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ζητά την κατανόηση του καταναλωτικού κοινού, σημειώνοντας ότι το τεχνικό του προσωπικό αντιμετωπίζει εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης των ζημιών στο Δίκτυο, με δεδομένο ότι η πρωτοφανής βροχόπτωση έχει πλημμυρίσει εκατοντάδες υποσταθμούς, ενώ σε πάρα πολλά σημεία του Δικτύου που έχει υποστεί ζημιές, η πρόσβαση είναι αδύνατη λόγω κατεστραμμένου οδικού δικτύου.

Επισημαίνει ακόμη ότι από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της κακοκαιρίας Daniel, τα συνεργεία του βρέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα με αυξημένο τεχνικό προσωπικό, εξοπλισμό, οχήματα κ.λπ. σε όλες τις πληγείσες περιοχές, ενώ παράλληλα αυτές τις ώρες πραγματοποιείται συντονισμένη γιγαντιαία προσπάθεια με το Λιμενικό Σώμα για τη μεταφορά γεννητριών στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν όσο πιο άμεσα κρίσιμες υποδομές (αντλιοστάσια κ.λπ).

