Κακοκαιρία “Daniel” – Κικίλιας: Τα φαινόμενα θα κρατήσουν έως το βράδυ της Πέμπτης

Η ενημέρωση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την κατάσταση σε όλη την επικράτεια.

Η ένταση και η διάρκεια της πρωτοφανούς κατάστασης για τα μετεωρολογικά δεδομένα στον τόπο μας, μας έχει βάλει όλους μας σε μεγάλη πίεση είπε ο Βασίλης Κικίλιας κατά την έναρξη της έκτακτης ενημέρωσης για την κακοκαιρία Daniel, στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες η Πολιτική Προστασία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, τόνισε.

Όπως σημείωσε ο υπουργός η Πολιτική Προστασία είχε αποστείλει έγκαιρα από την 1η Σεπτεμβρίου, με βάση τις μετεωρολογικές προβλέψεις, προς τις Περιφέρειες και τους Δήμους, σχετική προειδοποίηση και οδηγίες.

Σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλίας και Στερεάς επιχειρούν 158 οχήματα, 360 πυροσβέστες, η 1η, 2η, 5η, 7η και 8η ΕΜΑΚ, έχουν πραγματοποιηθεί 552 αντλήσεις, 172 διασωστικές επιχειρήσεις από τις οποίες διασώθηκαν 417 συμπολίτες μας, ενώ έχουν σταλεί 14 μηνύματα από το 112.

Ο κ. Κικίλιας κάλεσε όλους να ακολουθούν για το επόμενο 24ωρο τις οδηγίες των αρχών, σημείωσε ότι η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως αύριο το βράδυ, ενώ τα φαινόμενα, όπως ανέφερε, θα επηρεάσουν μερικώς και την Αττική.

