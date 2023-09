Κοινωνία

Δίκη Πίσπιρίγκου: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα της για εξέταση ειδικών επιστημόνων

Για «ακραία ψευδορκία» μάρτυρα έκανε λόγο ο Αλέξης Κούγιας.

Ο καθηγητής Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας, επικεφαλής του εργαστηρίου τοξικολογίας του ΑΠΘ, Νίκος Ράικος βρέθηκε για δεύτερη φορά στο βήμα του μάρτυρα στη δίκη ενώπιον του ΜΟΔ της Ρούλας Πισπιρίγκου για τον θάνατο της Τζωρτζίνας, στην επανάληψη της διαδικασίας μετά την διακοπή του καλοκαιριού.

Η υπεράσπιση της κατηγορουμένης αμφισβήτησε την επιστημονική άποψη του κ. Ράικου, ο οποίος θεωρεί πως το κοριτσάκι δέχθηκε θανατηφόρα δόση κεταμίνης όσο ήταν εν ζωή αποκλείοντας το ιατρικό λάθος, με τον συνήγορο της 34χρονης, Αλέξη Κούγια, να αναφέρεται σε «ακραία ψευδορκία» του μάρτυρα.

Ο κ. Κούγιας ζήτησε, χωρίς να γίνει δεκτό από το δικαστήριο, πολυήμερη διακοπή της διαδικασίας προκειμένου οι συνεργάτες του να μελετήσουν τα πέντε έγγραφα που προσκόμισε στο δικαστήριο ο κ. Ράικος για τα συμπεράσματα των εργαστηριακών ερευνών όπου διαπιστώθηκε ότι χορηγήθηκαν στο παιδί οι ουσίες κεταμίνη και μιδαζολάμη. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης, η πλευρά τής κατηγορουμένης θέλει να εξετάσει το εν λόγω υλικό ο καθηγητής Τοξικολογίας Αριστείδης Τσατσάκης καθώς «δεν υπάρχει τίποτα επιστημονικό σε όσα είπε ο κ. Ράικος».

Το αίτημα της υπεράσπισης έλαβε αρνητική πρόταση και από την εισαγγελέα Έδρας, η οποία τόνισε ότι το περιεχόμενο των επίμαχων εγγράφων είναι γνωστό στην υπεράσπιση. Ο κ. Κούγιας αντέτεινε ότι δεν έχει στην διάθεση του όλα τα στοιχεία επισημαίνοντας πως ο καθηγητής «ξαφνικά θυμήθηκε πως έχει στο αρχείο του έγγραφα τα οποία εκφέρει στο δικαστήριο».

Το δικαστήριο μετά την απόρριψη του αιτήματος διακοπής της δίκης αποφάσισε την εξέταση του καθηγητή Ράικου σε επόμενο στάδιο της δίκης, δεχόμενο ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο της κατ' αντιπαράστση εξέτασης του μάρτυρα με τον επιστημονικό συνεργάτη και πραγματογνώμονα της υπεράσπισης κ. Τσατσάκη.

Με την απόρριψη και άλλων αιτημάτων της υπεράσπισης, για εξέταση μαρτύρων επιστημόνων κ.ά, ο κ Κούγιας αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά σε «προκατάληψη σε βάρος της κατηγορούμενης».

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο όποτε αναμένεται να ξεκινήσει η ανάγνωση εγγράφων.

