ΠΕΝΕΝ για “Blue Horizon” - Δολοφονία 36χρονου: Αστοχίες, παραλείψεις και ευθύνες

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών για την τραγωδία στο "Blue Horizon".

“Κατά την χθεσινοβραδινή αναχώρηση του Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου «Blue Horizon» έλαβε χώρα ένα σοβαρότατο περιστατικό στο οποίο ένας νέος άνθρωπος 36 ετών έχασε άδικα την ζωή του στην προσπάθεια του να ανέλθει και να επιβιβαστεί στο πλοίο, ενώ αυτό ήδη είχε λύσει τους κάβους για το προγραμματισμένο δρομολόγιο του”, επισημαίνει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών (ΠΕΝΕΝ) για το τραγικό γεγονός στο λιμάνι του Πειραιά.

Η ΠΕΝΕΝ, με ανακοίνωση της τονίζει επίσης ότι πρόκειται για ένα τραγικό γεγονός, πρωτοφανές στην Ακτοπλοΐα κάτω από τις συνθήκες που έγινε και προσθέτει:

“Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια μας στην οικογένεια του αδικοχαμένου επιβάτη και απαιτούμε να διερευνηθούν όλα τα περιστατικά και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές υπάρχουν…

Από το βιντεοσκοπημένο υλικό το οποίο μεταδίδεται από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ευρύτερα προκύπτουν μια σειρά αστοχίες, παραλείψεις και ευθύνες κατά την διάρκεια του επεισοδίου που διαδραματίστηκε στον καταπέλτη.

Ειδικότερα θέλουμε να σημειώσουμε τα παρακάτω:

Είναι προφανές ότι ο 36χρονος επιβάτης ανήλθε στον καταπέλτη την στιγμή κατά την οποία το πλοίο είχε λύσει τους κάβους και ταυτόχρονα γινόταν η κίνηση για τη αναχώρηση του πλοίου (πρόσω). Η συνέχιση του επεισοδίου και η απώθηση του 36χρονου με σηκωμένο καταπέλτη είναι από πλευράς μέλους του πληρώματος πράξη αψυχολόγητη, επικίνδυνη και ισοδυναμεί με ολέθρια ενέργεια.

Ταυτόχρονα από το ίδιο βιντεοσκοπημένο υλικό κατά την στιγμή που ο 36χρνος ήταν στην θάλασσα δεν προκύπτει η εφαρμογή της σχετικής διαδικασίας για την διάσωση του. Αυτό με την σειρά του αποτελεί μια ακόμη παράλειψη η οποία συμβάλει ως κρίκος μιας επικίνδυνης αλυσίδας γεγονότων στην απώλεια της ζωής του επιβάτη…

Παράλληλα οφείλουμε να υπογραμμίσουμε με τον πιο σαφή τρόπο ότι ευθύνες υπάρχουν και στους άνδρες του Λιμενικού Σώματος οι οποίοι κατά την αναχώρηση του πλοίου δεν ήταν παρόντες ως όφειλαν.

Εάν υπήρχαν όργανα του Λιμενικού Σώματος όπως έπρεπε να έχουν παρουσία – έλεγχο – εποπτεία δεν επρόκειτο να συμβεί αυτό το γεγονός.

Η ανθρώπινη αυτή τραγωδία αναδεικνύει επίσης τις σοβαρές ευθύνες ΥΕΝ – Λιμενικών Αρχών και Ναυτιλιακών εταιριών που επιτρέπουν το λύσιμο των κάβων και την αναχώρηση του πλοίου με τον καταπέλτη ανεβασμένο!

Αυτό υπονομεύει την ίδια την ασφάλεια και θέτει σε κίνδυνο περιστατικά ανθρώπων που επιχειρούν να ανέλθουν στο πλοίο την τελευταία στιγμή….

Πρόκειται για πρόβλημα άγνωστο σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα”.

