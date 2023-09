Κοινωνία

Συνάντηση Πιερρακάκη με μουφτήδες και μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να εγγυάται και να προστατεύει τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας.

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκος Πιερρακάκης συνάντησε σήμερα τον Σοφολογιώτατο Μουφτή Διδυμοτείχου κ. Χαμζά Οσμάν, τον Σοφολογιώτατο Μουφτή Κομοτηνής κ. Τζιχάτ Χαλήλ και τον Σοφολογιώτατο Μουφτή Ξάνθης κ. Νεζντέν Χεμσερή, τον Πρόεδρο Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Διδυμοτείχου κ. Ιρφάν Μολλά, τον Πρόεδρο Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής κ. Σελίμ Ισά, τον Πρόεδρο Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Ξάνθης κ. Χαλήλ Καράνταγη και τον Πρόεδρο Συλλόγου Εκπαιδευτικών Μουσουλμανικής Θρησκείας Θράκης κ. Ραχμή Μπασιά.

Οι Σοφολογιώτατοι Μουφτήδες ευχαρίστησαν θερμά τον Υπουργό για το ενδιαφέρον του για τη Θράκη και ειδικότερα για τη μουσουλμανική μειονότητα. Ζήτησαν την πλήρη εφαρμογή του νόμου 4964/2022 περί Μουφτήδων και Μουφτειών. Ο Υπουργός παρουσίασε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την ικανοποίηση του αιτήματος.

Οι Πρόεδροι των ΔΕΜΠ ευχαρίστησαν για τη συνεχή υποστήριξη του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στο έργο τους για τη συντήρηση και λειτουργία των τεμενών καθώς και στις φιλανθρωπικές δράσεις τους.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας συνεχάρη την Ελληνική Πολιτεία για τον ειλικρινή σεβασμό της για τις θρησκευτικές ελευθερίες όλων και ειδικότερα της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης όπως αποδεικνύεται από την διδασκαλία του μαθήματος του Κορανίου στους μουσουλμάνους που φοιτούν στα δημόσια σχολεία της Θράκης.

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκος Πιερρακάκης ευχαρίστησε τους συνομιλητές του για την ειλικρινή συνεργασία και διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα, με πλήρη σεβασμό στο Σύνταγμα και στη Συνθήκη της Λωζάνης θα συνεχίσει να εγγυάται και να προστατεύει τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας.

